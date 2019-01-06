娃娃機店外有鬼祟男　老闆尾隨...直擊他撬別家店的兌幣機

▲男子撬機台兌幣機行竊遭逮。（圖／擷取自鍾姓網友臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

林姓男子於6日凌晨1時許在中壢區南園二路上一娃娃機店外徘迴，觀看保全系統及兌幣機，正好被李姓店主在住家觀看店內監視器影像發現，遂至店外監控並尾隨林嫌行蹤，不久見林嫌至其他娃娃機店以工具撬開兌幣機行竊時，便同友人上前壓制，通報警方前來逮捕，同時於林嫌駕駛的貨車查扣2萬多元贓款，經訊後送檢偵辦。

中壢警分局指出，該局中福派出所警員梁欣博、丁厚敦於6日凌晨1時55分許，接獲民眾報案指稱，娃娃機店遭竊賊光顧，旋即趕赴現場逮捕犯嫌。經查林姓犯嫌(45歲)，利用一字起子、鉗子及電鑽撬開兌幣機行竊現金。

▲▼警方於娃娃機店內，發現男子撬開的機台兌幣機。（圖／擷取自鍾姓網友臉書）

警方除在林嫌身上查扣一字起子、鉗子、藍色手提籃、電鑽及兌幣機零件箱等犯罪工具外，進一步於搜索林嫌使用的小貨車後，發現車內有疑似撬開娃娃機台所得贓款新台幣2萬5千7百元(百元鈔1張、五十元幣29枚、十元幣2415枚)。

娃娃機店主李男表示，自己當時在住家觀看店內監視器影像，發現店內有人徘迴觀看保全系統及兌幣機，行跡可疑遂至店外監控，之後尾隨林嫌行蹤，不久林嫌至其他娃娃機店以工具撬開兌幣機行竊時，便同友人上前壓制，並通報警方前來逮捕。