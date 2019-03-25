　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

郭怡青／【彰化女檢性騷案】沒意圖就不算？看見缺乏性別意識的女司法人員

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼性別平等，性別，男女。（圖／視覺中國）

▲彰化女檢遭控性騷擾案件凸顯一個隱憂，沒有性別意識的女性司法人員對女性的壓迫可能更甚於男性。（圖／視覺中國）

日前彰化地檢署發生檢察官於偵辦妨害家庭案件開庭時，命女性被告赤裸身體進行勘驗，並觸摸被告乳房、要求陪同的女法警拍攝下體；該名女性提出《性騷擾防治法》25條的性騷擾罪自訴，卻因超過告訴期間而被駁回。彰化地檢署對此展開行政調查，結果卻認為這個狀況非屬性騷擾案件而決議不予受理。新聞一出群情嘩然，民間團體也召開記者會批評。

依據《性騷擾防治法》的規定，性騷擾是對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，若以他人順服或拒絕該行為，作為其獲得、喪失或減損與工作、教育等有關權益的條件，是為交換式性騷擾；而若以展示或播送字畫影音等方式，或以歧視、侮辱言行，有損他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，則是敵意環境性騷擾。而性騷擾的認定，應就個案審酌事件發生之背景、環境、當事人之關係、行為人之言詞、行為及相對人之認知等具體事實為之。

屬於《性騷擾防治法》的性騷擾，原則上是行政罰，該法25條雖有一個可以提起刑事告訴的性騷擾罪，但該罪的要件比較嚴格，因此不是25條的性騷擾，不代表就不是性騒擾。其中最不一樣的就是，一般性騷擾的成立並不以「行為人必須具有性騷擾意圖」為要件，非出於性騷擾意圖的過失行為，只要符合前述要件，仍然會構成性騷擾。

彰化地檢署在3月19日發布新聞稿，對於為何不認為此事件為性騷擾給出了一些解釋。新聞稿說，檢察官所為的身體勘驗程序，是為調查證據及犯罪情形所需。但我們不禁要問，一般妨害家庭案件並沒有聽說過需要脫下被告衣物勘驗身體，何以本件有勘驗的必要？而實施勘驗的程序的合法性，只是所得出的勘驗結果是否為合於《刑事訴訟法》規定、法官判決時可以使用的證據的條件，與該勘驗行為本身是否構成性騷擾行為根本毫無關聯。新聞稿唯一有提到與性騷擾相關的要件，只有「勘驗身體並未違反被告的意願」，但在偵查庭裡的檢察官與被告，其地位顯然有上下之分，檢察官的命令，被告怎敢不從，被告的意願怎會是檢察官調查案件時可以自主決定的？

綜合新聞報導及地檢署新聞稿的內容，從行為人（檢察官）的手所觸摸的位置、相對人（該案被告）迫於自己被告的身分，對於行為人的命令幾無拒絕可能、勘驗過程讓相對人感受到敵意及冒犯的情境、行為人為此行為的必要性無法解釋等情境看來，縱使是檢察官執行職務且沒有性騷擾的意圖，很顯然仍該當敵意環境性騷擾的要件（若是檢察官曾對被告說過「如果不配合就對她為不利的認定」，並有可能成立交換式性騷擾）。但彰化地檢署卻以與性騷擾要件完全無關的理由認定不是性騷擾，這麼匪夷所思的決定招致非議及批評，也就不難理解。

這個案子還凸顯了一個隱憂，就是沒有性別意識的女性司法人員，對於女性的壓迫是否可能更甚於男性。

除了經常看到在外遇相關的民刑事案件中，法官或檢察官對小三的偏見外，釋字第728號解釋有關祭祀公業條例就該條例施行前的祭祀公業派下員不能為女性所導致的歧視，以契約自由及私法自治為由認定合憲案中，兩名女性大法官均未對此提出不同意見書，亦可見一斑。

彰化地檢署認為本案檢察官已遵循程序正義，所以本案不是性騷擾。釋字728號解釋認為私法自治原則比較重要，所以沒有性別歧視的問題。多數司法人員認為憲法或法律其他原理原則比性別意識重要，對於這些原理原則造成實質上性別不平等的結果視若無睹。這個觀念展現在女性司法人員的司法作為，並反作用於女性當事人身上，更顯得特別諷刺。

去年發生法官助理遭法官性騷擾事件（編按：前北高行法官陳鴻斌），職務法庭認為性騷擾的程度不嚴重，而給予行為人（法官）較輕的處分的事件已被大眾批評，沒想到今年再接再厲，檢察官竟也出現一樣的問題。尤其檢察官隸屬於行政院轄下的法務部，而行政院推動性別主流化已行之有年，類似的事一再發生，除了予人官官相護的惡感，嚴重斲傷司法公信力外，一個偌大的地檢署對於一個明顯的性騷擾行為，竟能說成不是性騷擾，對法律規定視而不見，還發聲明稿振振有詞地「澄清」，確實令人感到不可思議；再加上司法界對於性暴力（性侵害、性騷擾及性霸凌）案件的偵查審理，態度之保守及不友善早為人詬病，不禁讓人想問，了解性別意識對於司法人員而言，怎麼就這麼困難？

好文推薦

郭怡青／當家裡有頭大野狼　家內性侵的司法難題

郭怡青／恐怖情殺！深耕性平教育減少性別暴力

郭怡青／給性別意識長期低落的司法界一記警鐘

●郭怡青，德臻法律事務所合夥律師、婦女新知基金會常務董事。以上言論不代表本公司立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：4/27（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：尤美女（立法委員）
講題：從ME TOO談性侵害之防治
ET快訊
獨／「2個媽媽」辯只打腳掌　11歲女童全身傷急救20天死亡
段考前打電動「父碎念拔主機」　國三生寫遺書跳樓亡

關鍵字：法律,郭怡青,彰化女檢,性騷擾,性平,彰化地檢署,釋字728號,外遇,小三

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

女檢察官揉乳拍裸照！民間司改會促速審法官法！

給說法／【彰化女檢性騷案】通姦案調查被告性器官合理嗎

「越南女人就愛騙台灣男人錢啦」　彰化女檢還有驚人之語

影／彰檢性騷擾疑雲　竹檢「特殊部位」專人勘驗避爭議　

女檢莊珂惠辦案遭控搓乳女被告　最終判決出爐

女檢座命令被告張腿揉乳「下面溼溼」採證　地檢：不構成性騷

女檢揉乳小三被告挨轟性騷　元配力挺：她是有正義感的檢察官

獨家專訪法務部長蔡清祥　淘汰惡檢！伸張人權！司法要接地氣！

郭怡青／【彰化女檢性騷案】沒意圖就不算？看見缺乏性別意識的女司法人員

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

速霸陸打滑煞不住右切噴飛　酒駕男墜30m慘死驚悚瞬間曝光

柯基扭屁勇闖「飲料瓶迷宮陣」　無損障礙物完美通關領獎勵

獨家專訪法務部長蔡清祥　淘汰惡檢！伸張人權！司法要接地氣！

郭怡青／【彰化女檢性騷案】沒意圖就不算？看見缺乏性別意識的女司法人員

「大浪衝碎玻璃門」挪威郵輪海中央故障　1373乘客崩潰求救！

開城聯絡辦事處南韓官員「今正常上班」　北韓另派人坐辦公室

跑太多膝蓋會爆掉？　醫師：體重過重、關節損傷或運動傷害較傷膝關節

3歲蛀牙率6成，只因爸媽做錯這一件事

台中BMW高速撞路樹「1男噴飛5米」　駕駛可能把油門當煞車踩

「超胸」混血女模靠仙氣圈23萬粉　網讚：不裸露也很性感

5年前發動政變！帕拉育可望連任總理　泰國大選結果今日出爐

獨家專訪法務部長蔡清祥　淘汰惡檢！伸張人權！司法要接地氣！

酒駕修法重懲拚這會期完成　林佳龍：窮盡所有方案遏止酒駕

YouTube原創影音計畫慘敗　放棄花大錢製作好萊塢內容

法律熱門新聞

郭怡青／彰化女檢性騷案看見缺乏..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

湯文章／醉不上車才是防酒駕之道

私處滴蠟性侵　心靈狼師二審判刑

給說法／你知道自己被限制出境嗎

江惠民：檢察體系要贏得人民信賴

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

蘇友辰／司法不該成為恐龍的產地

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

特戰狼脫衣洗劫女房仲　二審判8..

地上權住宅相關法律問題

龍建宇／工讀生不是人？

更多熱門

相關新聞

柯基被爸摟進懷裡轉頭燦笑炫耀

這年頭一不注意，老公就被「地表最強小三」給搶去啦！柯基「麻糬」這天和家人出去玩，坐在後座的牠，因為按耐不住對爸拔的愛，就趁空檔爬到前面，爸拔見狀便霸氣的將牠摟進懷裡，小三還得意洋洋地回頭向馬麻炫耀，彷彿在宣示主權一樣。

李永然、陳贈吉／沒人談什麼司法改革

莊珂惠被投訴　彰檢：與事實有出入

桃檢檢察長疑關說逃稅　桃檢澄清

許金龍2億交保　檢方抗告遭駁

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

小甜甜無P照曝光「真實身材」現形

快訊／北市驚傳命案！男「脖繞紅繩」全身刀傷…屋內躺女屍

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

蔡凡熙突PO：穩定交往中！　對象「是男的」

江蘇巨爆　救難隊：罹難者恐汽化

唐綺陽／射手有危險！雙子桃花卡關

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面