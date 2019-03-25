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帶2子超商ATM領太久！後排男火大揮拳　他返家1小時暴斃

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▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲羅男不滿鍾男領錢動作太慢，兩人因此發生口角。（示意圖／ETtoday資料照）

突發中心／綜合報導

新竹橫山鄉33歲的羅姓男子不滿41歲的鍾姓男子使用超商ATM太久，雙方一度在店內揮拳扭打，沒想到鍾男離開後不到1小時突然暴斃，家屬懷疑是遭人打死，氣得報警提告。不過，法醫解剖後發現死者是因為退化性主動脈瘤破裂，導致心因性休克，新竹檢方最後則依傷害罪嫌起訴羅男。

鍾男的友人得知這件事，氣得在網路上PO文指控，鍾男當時到超商幫兩個孩子買飲料，結果卻在小孩面前被活活打死。但警方隨後澄清，死者並非被活活打死，他2018年7月11日晚間8時許前往橫山鄉中豐路某間超商，疑似因為使用ATM領錢的時間太久，才會與排在後方的羅男發生口角。

家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲鍾男家屬質疑死因與羅男動手打人有關。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

羅男和鍾男一路從超商內吵到超商外，他一時情緒失控出手毆打，兩人隨即扭打成一團，直到警方到場勸阻才離開。沒想到鍾男才離開不到1小時就突然全身癱軟，送醫急救仍宣告不治，他的家人質疑死因與羅男有關，氣得提告傷害致死。

不過，根據《自由時報》報導，檢方調查發現，鍾男離開超商後先帶兒女返家，再自己跑去找弟弟聊天，時間相差將近1個小時，加上羅男並未手持物品重擊他的頭部或胸部，難以認定有造成致命影響，而法醫解剖也認為死因是退化性主動脈瘤破裂，導致心因性休克，屬於自然死亡，最後全案則依傷害罪嫌起訴羅男。

ET快訊
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帶2子超商ATM領太久！排隊男火大揮拳　他返家後暴斃

關鍵字：新竹,傷害罪

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