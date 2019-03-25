前女友騷擾跟蹤1年「拉情敵頭髮」！新竹帥警嚇怕…速聲請保護令

▲帥警察分手後，慘遭前女友跟蹤1年多。（圖／達志／示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

新竹一名陳姓警察陽光開朗、外表英俊如時尚型男，與竹科的張姓女工程師分手後，竟然還持續遭女方騷擾長達1年多！張女監視陳男的動態、在他家附近出沒，甚至言語騷擾他的朋友和同事，拉扯陳男的女性友人頭髮，摔手機辱罵「臭小三」、「不要臉」等。新竹檢方依強制、毀損、傷害、公然侮辱等罪嫌起訴張女，而陳男向新竹地院聲請保護令也獲准。

陳男由於工作態度親切認真，陽光開朗的個性和英俊的外表，深受同仁和朋友喜愛。2016年5月，他認識張女3個月後開始交往，但兩人交往3個月後就分手，只是沒想到張女分手後，竟然還不斷騷擾他，除了跟蹤他的行蹤和監視他的動態之外，甚至不時在他家附近巡視，言語騷擾陳男的朋友和同事。

陳男於去年認識女性友人，一起至淡水出遊，出發沒多久後就發現張女租車全程跟監。陳男開車迴轉、急轉彎等想甩開，張女無論如何都緊追不捨，就連停路肩時，她也跟著停；到了加油站時，她還繼續跟蹤；進入國道警察局，她還在路肩等。

事發當天，陳男回到新竹後無法再忍受，於是上前詢問張女，到底為什麼要一直跟蹤他？雙方開始爭執，陳男的女性友人拿出手機錄影，張女見狀，竟然強行取走手機丟掉，還拉扯女性友人的頭髮怒嗆「臭小三」、「不要臉」等語，事後更控告對方傷害罪嫌。

陳男認為張女是「惡人先告狀」，因為張女在分手後用各種方式騷擾他1年多，一直想要和他復合，兩人無法溝通，還讓其他女性友人牽扯其中；他擔心張女會侵害他的身心，因此以可能危險為由，向新竹地院聲請暫時保護令。而女性友人表示，她和陳男只是普通朋友，卻被張女在大街上怒罵小三，讓她相當受傷和委屈。