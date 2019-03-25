大同男頸動脈破裂命危…身旁詭躺女屍！　同事登門嚇傻：血一堆

記者趙永博、莊智勝／台北報導

台北市大同區赤峰街53巷內一處民宅24日深夜驚傳血案，一名男子渾身浴血倒臥屋內命危，身旁還有另具女屍已經明顯死亡多時。建成所警方指出，男子的友人因24日一整天未見他到公司上班，加上又連繫不上，擔憂可能發生意外，才請房東開門查看，不料大門一開，赫見屋內幾乎全是血跡，嚇得急忙通報警方處理。

警方表示，經到場查看後，屋內一名年約20歲的男子頸部、手腕有多處刀傷，且脖子上還詭異綁著紅繩，地板滿是血跡，男子被發現時已經奄奄一息，脈搏極度微弱，且頸動脈還被劃破大量失血，現仍在台大醫院搶救中。

除了重傷的男子外，警方還在其身旁發現另具女屍，年約40歲，經初步勘驗後確認已經明顯死亡多時，但身上卻無明顯外傷。警方經初步調查，推測2人可能是情侶關係，但詳細案情為何，目前還有待釐清。

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▲建成派出所所長高崇人。（圖／記者趙永博翻攝）

建成派出所所長高崇人表示，經初步調查，研判應是情侶感情糾紛才會引起整起事件，但2人確切爭吵原因為何？事件發生經過又為何？因女子已經死亡，而男子現仍在醫院急救，有生命危險，因此警方也還沒有頭緒，僅能確認現場沒有外力介入痕跡；至於女子究竟已經死亡多久，後續也仍須相驗後才能確認。

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▼男子頸動脈破裂大量失血，目前仍在急救中。（圖／記者趙永博攝）