拐人妻回家性侵　渣男辯：她嘴說不要身體配合

▲ 台中一名從事裝潢業的李姓男子，性侵一名已婚人妻，還辯稱「她嘴巴說不要，但是有配合的動作」。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

地方中心／台中報導

台中一名從事裝潢業的李姓男子，2011年認識一名已婚人妻，3年後李男突然傳Line邀約人妻，不料他將人妻載回家中，竟用手指侵入人妻下體，事後人妻的丈夫想行房，人妻突然崩潰事情才曝光；李男犯後還辯「她嘴說不要但身體配合」，台中高分院更一審認李男妨害性自主罪，判3年6個月。

判決指出，李男2011年因工作結識該名人妻，因李工作認真，人妻答應與李男共進用餐，但事後並未成行。2015年9月期間，李男突然傳Line給人妻訴說自己已離婚，並邀人妻到住處探視，人妻拒絕後李男仍持續傳訊息給她表示情緒很憂鬱、沮喪。

人妻擔心李男有尋短念頭，答應李男到火鍋店用餐，豈料李男突然改口想到速食店，隨後又改說買外帶回自己住處用餐，稱「邊吃邊聊比較輕鬆」。到李男家後，李男要求人妻到臥室一同用餐，竟趁機強壓她強吻，強行脫她衣褲，更以手指性侵人妻得逞，還不顧人妻尖叫持續性侵，人妻痛苦不堪仍獨自隱忍未向警方報案。

事隔2日，丈夫想和妻子行房，怎料妻子突然情緒失控大哭，丈夫追問下妻子才說出真相並前往警局報案；然而，李男卻否認犯行，台中高分院更一審時，李男辯稱沒有指交性侵，還稱人妻「嘴巴說不要，但是有配合的動作」，合議庭調查後不予採信，仍維持一審原判3年6個月，全案仍可上訴。