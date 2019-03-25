軍醫FM2迷昏女兵！按摩「腳底→胸」強脫褲…辯：只是想摸　法官改判決

▲劉姓空軍醫官竟在奶茶中下藥，迷昏女兵後猥褻。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

台南市一名國防醫學院畢業的空軍劉姓男醫官與一名女兵在軍隊醫務所服役，兩人到澎湖支援時，豈料劉男竟然在奶茶下了FM2等安眠藥劑，導致女兵喝完後立即頭暈不適，身體也沒有力氣。他裝好心要幫按摩，強脫女方褲子，觸碰下體和胸部，企圖性侵，女兵擔心遭性侵趕緊打電話求救。台南地方法院依加重強制性交未遂罪，判處劉男5年4個月，但劉男不服判決再上訴；台南高分院依下藥、強制猥褻等罪判劉男4年6個月徒刑，還可上訴。

根據判決書內容，劉男在2017年12月網購FM2與史蒂諾斯安眠藥劑，與台南部隊的女兵前往支援澎湖基地醫務所，事發當天，他先趁女兵到餐廳打飯，接著把半顆FM2及1顆史蒂諾斯放入沖泡的奶茶裡，讓女兵喝下。女兵喝了之後，雖然沒有立即昏睡，但體力逐漸不支，也頭暈想嘔吐，劉男見狀後就假好心扶著女兵到醫務所病床休息。

劉男說可以幫女兵按摩穴道紓緩不適。女方原本不疑有他，就同意劉男按摩，沒想到劉男從腳底按摩開始，一路往上摸到女兵的大腿根部，不顧女方怎麼出言制止，他還把女方的外褲脫至腳踝處，隔著內褲撫摸女兵的下體，還用手伸入上半身搓揉胸部，掏出自己的下體以側躺的方式碰觸女方的身體。

女兵不斷出言制止，還用腳踢反抗，接著劉男拿著醫務所留存的抗組織胺藥物準備給她服用，由於她擔心會陷入昏睡，因此奮力離開回寢室、撥打電話給同部隊工作的士官男友，往上級通報女兵遭猥褻侵犯。

▲劉男在網路上購買FM2及史蒂諾斯。（圖／pixabay，示意圖，與本文藥物無關）

劉男到案坦承在奶茶中摻入安眠藥、摸胸等行徑，但否認意圖性侵，他辯稱在奶茶中加料是「起了壞念頭」，想試試藥物的效果，如果對方因此睡著，可以藉機撫摸對方。不過檢警查出，劉男曾以LINE指示馬公基地醫務行政兵，從他背包內取出威而鋼2顆、一瓶不明玻璃瓶裝白色混濁液體及2包夾鏈袋包裝的藥丸，丟入馬桶內沖掉。

一審法官認為，劉男是計畫性犯案，目的是想性侵女兵，卻因為女兵抗拒失敗，才辯稱「我只是想摸」猥褻卸責，依加重強制性交未遂罪判刑5年4個月，可上訴。劉男不服判決，決定上訴。而二審法官詢問女兵，劉男以下體碰觸她身體何處時，女兵時而回答「左大腿」，或供稱「左腳膝蓋處」，供詞前後不一，因此撤銷一審原判決，改依以藥劑犯強制猥褻罪判處劉姓醫官4年6個月，還可上訴。

另外，空軍司令部對此表示，本屬馬基隊前劉姓醫官，於2017年12月23日因「涉嫌違犯強制性交未遂罪」，經台南地方法院審理後，本部尊重司法判決結果；另劉員已核定記大過兩次，並於2018年5月1日檢討不適任汰除退伍。

空軍司令部強調，對於所屬官兵未能潔身自愛，肇生不法案件，已要求各單位持恆加強軍、法紀教育及性別平權宣導，以杜絕類案再生。