▲4歲女童怨「叭噗痛」！外婆一聽嚇傻追問，原因讓人心碎了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市有一名4歲女童小婕（化名）某天突然對外婆說「叭噗痛」，外婆追問之下才發現孫女被性侵了，兇手還是女兒的林姓男同居人，趕緊帶孫女去驗傷並提告。高等法院二審法官認為，根據受害女童筆錄、心理鑑定人意見及林男測謊未過，因此認定性侵是事實，維持一審的加重強制性交罪7年6月判決。

根據判決書指出，年僅4歲的小婕跟母親一起投靠林男，同居在一起地還有「林男女友」及林男的3歲兒子，後來林男不但跟小婕母親交往，還起了色心在家中指侵小婕，直到小婕跟外婆喊說「叭噗（下體）痛」，外婆嚇得立刻追問原因，小婕才說「阿伯弄的」。

外婆知情後立刻帶小婕去醫院驗傷，隨後在社工與警方的協助下提告，這時小婕的母親為了保護林男，本來想要息事寧人取消告訴，但由於性侵罪是屬公訴罪，因此檢方仍依加重強制性交罪起訴林男。

▲ 高等法院維持一審見解，判處林男7年6月有期徒刑。（圖／記者蘇位榮攝）

檢察官委請專業的臨床心理師與小婕溝通，結果得知小婕習慣稱自己的下體是「叭噗」，過程中也明確形容林男有脫她的褲子，並且還將手指放進去「叭噗」一次，小婕覺得難受有說不喜歡。心理師報告表示，小婕供詞來自真實記憶的可能性非常高，並非他人引導、人為造假。

對此，林男矢口否認性侵事實，還說願意接受測謊檢驗，但結果卻出現不實反應。高等法院二審法官表示，儘管小婕下體沒有驗出林男的DNA，但考量案發到驗傷已經過了一段時間，加上受害女童筆錄、心理鑑定人意見及測謊結果，認定林男性侵是事實，維持一審的加重強制性交罪7年6月判決，全案仍可上訴。