「讀妳訊息才車禍」他瞎扯無法DIY　女同學愧疚答應幫忙遭硬上

▲男大生瞎扯車禍無法「手淫」，利用女同學愧疚感洩慾 。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

地方中心／高雄報導

屏東一名周姓男大生2017年5月趁著單獨指導同班女同學證照考試時，向女同學表示，先前為了讀對方傳來的訊息，害得自己出車禍「無法手淫」，進而利用對方的內疚感，讓其勉為其難地同意以圍巾遮眼、下體隔著內褲磨蹭。不料過程中，周男竟獸性大發，不顧女同學反對以手指性侵對方得逞。對此，高雄高分院將周男依強制性交罪處3年2月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，2017年5月7日晚間，當時女同學為了準備證照考試，到周男的租屋處接受指導，由於時間太晚，才應周男的邀請留宿。不料，隔日上午10時許，周男向女同學表示，因為先前急著讀女同學傳來的訊息發生車禍，導致右手受傷無法手淫，進一步要求女方替他打手槍，但遭拒絕。

周男雖碰了釘子卻仍不死心，改提議用圍巾蒙住自己的雙眼，再用生殖器隔著女方內褲磨蹭的方式洩慾。女同學因內心歉疚，只好勉為其難地答應，而後脫下外褲側躺在床鋪上，任由下半身赤裸的周男在背後磨蹭，孰料周男竟得寸進尺地向她表示，「隔著內褲要磨蹭很久才有感覺」，由於女方一心急著結束且信任周男，只好將內褲半褪，沒想到周男竟違反雙方約定，不顧女方直喊「我不要」、「住手」，仍強行將手指插入女方私密處，事後女大生向警方報案提告。

▲男大生不顧女方反對強行以手指侵犯對方。（圖／pixabay）

周男到案後承認有以下體磨蹭女方、用手指性交，但女方全程都沒有反對，「我根本不知道對方竟然不同意」，是因為矇住眼睛的圍巾掉落，他才察覺女大生神情有異於是停手。周男更表示，事發後兩人互動如往常一般，女方不僅繼續接受他課業指導，還曾經單獨陪他去看醫生。

女大生則表示，事發時雖然自己極力掙扎，但周男卻未因此停止動作，反而越來越興奮，因擔憂會受到男方更加粗暴的對待，她才不再掙扎，而周男發現女子沒有反應後才主動停下動作；事後周男更不斷向女大生道歉，甚至拿了一把剪刀要求女大生劃傷他，「要我把他對我的傷害還給他」，並稱女方若不回答他，周男就要自殘贖罪。

一審法庭對照諸多事證後，採信女方說詞，依強制性交罪判處周男3年2月。判決出爐後，周男決定上訴，但二審合議庭發現，周男事後曾傳送訊息，包括「我真的很對不起。真的太衝動了。希望妳能冷靜後給我一次向妳賠罪的機會」、「我沒認為妳是自願的...事情發生的原因在我。妳沒有錯」；女方則回覆「我對不起我男朋友我說過了」，周男再傳訊息，「事情不也是因為我而發生嗎？妳又不是意願的。哪裡對不起他」。合議庭認定，周男清楚女方非自願，且否認犯罪，也未與女方達成和解，駁回上訴。

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