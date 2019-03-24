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比照柯P與深圳舉行雙城論壇　韓國瑜：非常樂意舉辦

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▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔡浩祥、吳奕靖／深圳報導

高雄市長韓國瑜下午抵達深圳，與深圳市委書記王偉中會見。值得關注的是，韓國瑜首次赴陸城市交流，陸方所派與會層級竟比台北市長柯文哲還高，媒體問到是否會比照柯文哲，與深圳舉辦「雙城論壇」？韓國瑜表示，如果有可能，我們非常樂意舉辦。

媒體詢問是否可能與深圳舉辦雙城論壇時，一旁的副市長葉匡時即與韓國瑜咬耳朵。韓國瑜表示，深圳市委書記、市長有表達，希望深圳、高雄能增加城市論壇，「我們也非常感謝，如果有可能，我們非常樂意舉辦」。

韓國瑜指出，深圳以外來人口居多，是一座包容的城市，深圳市各級領導一直傳遞強烈訊號，就是多來多往，兩地城市多交流。

▲韓國瑜參觀青年夢工廠。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜參觀青年夢工廠。（圖／記者洪靖宜攝）

至於交流的著力點，韓國瑜表示，青年是未來一個社會、國家最重要的動能，只要城市有餘力，一定要幫助下一代，來深圳的第一天，就參觀前海區的夢工場，目前已有47位台青在當地發展，高雄市青年局即將成立，市府也一定會全力以赴。

韓國瑜也提到與王偉中會談內容，除交通旅遊，還有年輕人的往來，有沒有可能互相幫忙，像是高雄年輕人到深圳，或深圳年輕人來高雄，高雄也有很棒的高等教育。

他強調，不光是我們來這邊見面，兩地年輕人之間能否刺激思考，撞擊更多光與熱、更多火花，未來市府青年局成立後，也會百花齊放。

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關鍵字：韓國瑜,柯文哲,雙城論壇,深圳

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