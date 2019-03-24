要就大大方方！朱立倫砲國民黨：大家聽不懂「徵召式的初選」

政治中心／綜合報導

日前傳出國民黨中央內有共識，可能會以「徵召領表」方式，讓人氣旺的高雄市長韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選。針對「徵召式初選」，前新北市長朱立倫24日表示，要就大大方方的徵召，沒有「徵召式初選」或「初選式徵召」。

已表態參加黨內初選角逐2020國民黨總統候選人資格的朱立倫，24日上午出席前立委江惠貞父親江登樟告別式，他表示，自己一再強調，要徵召就大大方方地徵召，若國民黨中央確定徵召韓國瑜，自己會大力支持，但是沒有所謂的「徵召式初選」，或是「初選式徵召」，如果要參加，初選者就自己來報名，不然就是確定徵召韓國瑜。

被問到願不願意和韓國瑜一同進入初選？朱立倫強調，「不是」，黨中央徵召有明確規定，沒有「徵召式初選」，該徵召就徵召，除非日後制定新規定，不然徵召就是徵召，初選就是初選。

對於黨中央初選制度一變再變，會不會覺得不公平？朱立倫認為，最重要的還是團結，共同打贏2020。至於若黨中央最終真的採取「被動式徵召」韓國瑜領表，自己還會不會加入初選？朱立倫說，不能回答這種假設性問題，因為制度目前還沒有出來，大家也聽不懂什麼叫「徵召式的初選」。





▲朱立倫參加江公登樟老先生告別式。（圖／記者張榮恩攝）