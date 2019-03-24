奇葩設計！他見「蹲+坐式馬桶」超困惑　網開腦洞神解：冬天蹲夏天坐

▲這設計...。（圖／翻攝自Facebook／ 新北市租屋網，房東盡量PO）

網搜小組／綜合報導

這樣的設計到底用意何在呢？本站先前一篇「阿嬤家的尊榮馬桶」，奇葩的設計引發網友討論，日前又有網友貼出一張「蹲、坐式合體」的馬桶照，令不少第一次看到的鄉民都笑翻了，強烈要求房東親自出來示範如何使用，也有不少人大開腦洞，想出許多創意用法。

「今天去看房子，請問各位我到底該坐還是蹲？」一名男網友在臉書的租屋社團貼出一張照片，只見圖中的馬桶似乎有點奇葩，明明是坐式馬桶的模樣，卻被深深嵌入在地上的磁磚中，令人坐著時雙腳擺放的姿勢很尷尬，蹲著又似乎不夠長，很容易把排泄物上到外面。

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▲「蹲+坐式」馬桶到底要怎麼使用呢？（圖／翻攝自Facebook／ 新北市租屋網，房東盡量PO）

網友們看到紛紛腦洞大開，「蹲坐兩用馬桶，使用看心情」、「不錯啊！比較不會上到外面」、「房東應該是想要蹲的，有蓋子」、「找看看有沒有按鈕，說不定可以升降」、「盤腿而坐，當和室坐墊」、「坐的，腳伸直順便拉筋~」、「這是洗臉盆，你誤會了」、「冬天蹲夏天坐」、「這個應該要請房東自己來示範一下」、「蹲的話，水會濺上來喔」。

不過其實這張照片已經在網路上流傳已久，也曾在泰國、大陸等社交平台廣為分享，應該並非該網友在找房時親眼所見，不過這樣的設計也讓許多網友開了眼界。

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