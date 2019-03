機上廁所伸舌「忘情狂舔」馬桶座！　她噁翻眾人自豪：我紅了

▲這女的狂舔機上廁所裡的馬桶座。(圖/翻攝自推特/GODBODY)

國際中心/綜合報導

飛機上的廁所不知道被多少人用過,儘管都有定時接受清理,但仍不能保證一定乾淨。推特用戶「Grimiestt」日前po出一個影片,片中她在坐機艙內廁所地板上,隨後伸出舌頭就開始狂舔馬桶座,而這樣的舉動竟只是為了博取大家關注;事後還有一篇疑似是本人的回應,「真沒想到舔馬桶這件事能在推特上讓我變有名」,誇張行徑讓許多網友看了紛紛搖頭。

根據外媒報導,「Grimiestt」是一名居住在美國紐約布魯克林的性工作者,她日前在推特帳號上,po出了自己坐在機上廁所裡,用舌頭狂舔「馬桶座」的影片,影片中的她似乎很享受做出這樣的行為,不僅邊舔邊向鏡頭拋媚眼,最後還露出滿意的微笑,上頭還有著「因為我就是如此令人噁心,所以我舔飛機廁所」的字幕。

而「Grimiestt」在發文時,還為影片加上了標題,「我舔過很多的廁所,但這是第一次舔完後我的舌頭變得麻木」。據悉,這個影片已經被分享超過7400次,觀看次數超過一百萬人次,但大多數網友對這個影片表示懷疑和厭惡,而她的推特帳號也在隨後關閉,目前處於鎖定狀態。

許多網友看完影片後留言,有人表示「很擔心你的身體問題」、「你的舌頭會麻木是因為你剛剛同時感染了1200種細菌…」;不過也有人至今不敢相信自己看了甚麼,「有時候無法相信在網路上看到甚麼,我想今天這樣已經足夠了…」、「這到底是甚麼東西!」

Minkus wallin RT @grimiestt: I’ve licked a lotta toilets in my day but this was the first that made my tongue go numbpic.twitter.com/uJ3RadjD6v