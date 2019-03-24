陸委會籲說明「入中聯辦原因」　韓國瑜：交朋友、賣水果

▲韓國瑜出席澳門高雄投資洽談會暨簽約儀式。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、張靖榕／澳門－台北報導

韓國瑜23日從香港轉赴澳門，抵達後即與澳門特首崔世安閃電會面半小時，過程沒有開放媒體採訪。對於此次港澳「不公開行程」引起香港泛民派、台灣各界「出賣高雄」的疑慮，也被陸委會呼籲進一步說明，韓國瑜說，自己帶著老婆和市政府團隊出訪，只是想賣水果、賣水產。

據悉，韓國瑜與澳門特首崔世安之所以只有半小時「閃電會面」，是因為崔在北京還有行程。2人會晤全程不開放媒體採訪，而韓國瑜在結束後受訪時表示，這次會面主要是讓高雄能見度提高，和港澳各方面「多交朋友」。

▲韓國瑜與澳門特首崔世安會談後接受聯訪。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）

韓國瑜與中聯辦人士見面被綠營質疑「越走越偏」，已經不是當初說的以全力拚經濟為主軸；陸委會也呼籲韓要進一步說明，「以安明心」。對此，根據《明報》報導，韓國瑜表示，高雄市政府抱著多交朋友的心態，坦然接受當地邀請的各種活動。

▲明報大篇幅報導韓國瑜出訪。（圖／記者吳奕靖翻攝）

至於陸委會和其他「酸言酸語」，韓國瑜認為非常無聊，帶著老婆和市政府團隊出訪並非出賣高雄，而是要賣水果、賣水產。拚經濟方面，韓國瑜23日下午出席「貿易投資洽談會暨簽約儀式」，地點在澳門旅遊塔會展娛樂中心，他和澳門簽下5份合約，金額達到7.3億元。

針對香港行，韓國瑜認為是「滿載而歸」，訂單賣得好，人與人交流也非常順暢，「我們就是多賣東西，多交朋友。」