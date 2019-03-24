評／頻密會中聯辦沒在怕　韓國瑜讓民進黨扣紅帽成「無效攻擊」

▲高雄市長韓國瑜昨會見澳門中聯辦主任傅自應。（圖／高雄市政府提供）

記者蔡浩祥／特稿

高雄市長韓國瑜昨晚前往澳門中聯辦與主任傅自應餐敘，而兩度前往中聯辦的政治動作，也引來民進黨全力圍剿，連總統蔡英文遠在南太平洋都批「製造一國兩制氛圍」，陸委會更是要求釋疑。不過，從韓國瑜種種表態觀察，不僅沒在怕，更有意挾強大人氣，讓民進黨扣紅帽式的批評，成為「無效攻擊」。

以中共政治體制觀之，中聯辦是一個「正部級」單位；同時，香港特別行政區與中共省市自治區，等同「正部級」。換言之，中聯辦主任的位階和香港特首屬平級。

相較香港、澳門特首角色純屬地方行政首長，中聯辦無論在屬性、位階上，背後較具有北京主導的政治色彩，故才有「西環治港」一說，這也是韓國瑜前往中聯辦會見後，香港泛民派為何跳腳的原因。

▲韓國瑜接受媒體聯訪。（圖／記者吳奕靖攝）

面對各方質疑，韓國瑜似乎不以為意，先是以「純粹吃飯」、「情感交流」帶過，隨著質疑聲浪不斷，韓國瑜態度也逐漸轉趨強硬，反擊「歪嘴雞不需要挑米吃」；有人質疑賣高雄，他更霸氣反嗆「要怎麼賣？」

硬起來的背後，韓國瑜一方面挾強大人氣，以「只想賣水果」做出發，欲突現民進黨的政治意圖；二來則是拿出豐碩的訂單業績，透過媒體放送讓民眾有感，把民進黨叩紅帽的政治動作，變成「無效攻擊」

韓國瑜頻密會中聯辦，或許是先「拜碼頭」，為今後高雄與港澳合作帶來助力。不過，韓國瑜正面臨角逐2020與否的抉擇，選在這個時候會見中聯辦，總是引發諸多揣測。但，2020這葫蘆到底賣什麼藥，相信只有韓國瑜自己知道。