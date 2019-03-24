藍營先徵召韓國瑜...再民調決勝！親吳人士透露「最棒劇本」是這樣

▲吳敦義23日晚間表示，「徵召領表」比較公平。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導



昨日傳出國民黨中央內有共識，可能會以「徵召領表」方式，讓人氣旺的高雄市長韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選。對此，黨主席吳敦義23日晚間表示，這樣比較公平，且黨內已逐漸有共識。一名親吳人士表示，黨內目前確實在規畫，目的就是為了找最強候選人。

《蘋果日報》報導，該人士舉例，當初黨中央在規畫2018年台北市長參選人選時，的確曾看中新生代高人氣立委蔣萬安，但是操作上不夠細膩，後來丁守中就常抗議，因此這次也會學習經驗，操作更加細膩，吳不會主動接觸韓國瑜，以維持中立，避免遭批內定人選。

該人士表示，目前黨中央能做的就是營造找出最強人選的氛圍，例如目前「徵召領表」，吳不會讓韓主動表達意願，以免招致背棄高雄市民的批評。目前黨內民調最高的就是韓國瑜，他認為，韓當選高雄市長只是序曲，後續徵召領表後，由韓帶領國民黨重返執政，才是真正最高潮，4月公告徵召韓國瑜後，會密集做幾份內參民調，當作黨內考量依據。

不過，該人士也提到，王金平與朱立倫的反彈的確頭疼，目前最好的「劇本」就是韓繼續維持高人氣並同意徵召，經過內參民調後，王、朱兩人願意做其他選擇，這樣初選就僅有韓國瑜一人，會是最完美結局。



吳敦義23日晚間受訪指出，若與其他有意參選且登記的人相比，韓國瑜有特殊待遇也不好，還是要有公平做法。唯有用被動的方式徵召他來參加登記，跟其他登記的人一起進行初選，才是比較好的做法。黨政人士則表示，最後還是要看韓的意願，若韓不選，黨中央不可能再強迫徵召，就看朱立倫和王金平誰的民調高。

另外，吳敦義晚間出席「行政顧問總會大會聯誼餐會」，餐會過程中，主持人及與會人不斷高喊「吳敦義選總統！」，並說他是最適合的總統人選，後援會也已經準備好了，希望他儘早宣布參選。