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影／蔡英文設答謝宴　美國大使同意出席！同桌吃飯還主動致意

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記者蔣婕妤／台北－帛琉連線報導

總統蔡英文出訪友邦帛琉的最後一晚，在2月份舉行「密克羅西亞領袖峰會」的葛瑪榮文化中心設「答謝宴」，席間除了邀請帛琉總統雷蒙傑索之外，美國駐帛琉大使Amy J. Hyatt也同意出席，且安排與總統同桌吃飯，席間更主動走到總統身邊致意。

在蔡英文答謝宴開始前，由帛琉第一夫人雷黛比(Debbie Remengesau) 等人見證下，她簽下「帛琉誓詞」，象徵一起維護帛琉環境的立場與決心。

蔡英文致詞時表示，她在帛琉訪問進入尾聲，榮幸可以透過晚宴來表達訪問團對帛琉各界的感謝，同時也感謝帛琉總統雷蒙傑索，以及帛琉好友們這幾天隆重規格的熱情接待。

蔡英文指出，帛琉政府透過領先全球的政策，兼顧了海洋保育及觀光產業的發展，更令她深受感動，而她簽署的「帛琉誓詞」，表達願意遵守訪客的義務，一起為維護帛琉的環境來努力。

蔡英文表示，帛琉推動永續發展的遠見和用心，非常值得臺灣學習，是她這一趟最大的收穫，回台後會跟觀光局分享，也會請觀光局和外交部再努力，提供更多資訊和政策誘因，進行更多交流活動，讓更多台灣人可以來帛琉，享受人和自然合一的經驗，並且把這種經驗帶回台灣。

受到隨行媒體矚目的，是該場答謝宴，美國駐帛琉大使Amy J. Hyatt也同意出席，並且被安排與蔡英文同桌；在用餐的期間，更在吳釗燮的陪同下，主動走到蔡英文身邊跟她致意。

據涉外人士指出，美國駐帛大使的出席別具意義，在當前國際在「印太戰略」上已逐漸成形，太平洋已經成為區域戰略新的兵家必爭之地，而蔡英文也勢必要透過本次的出訪，確立台灣在印太戰略中的重要角色。

涉外人士表示，從美方的動作多少可看出端倪，在2月19日時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出席第19屆在帛琉舉行的「密克羅西亞領袖峰會」，會中肯定台灣在民主上的貢獻，是可靠的國際夥伴。

此外值得一提的是，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在當時出席的「密克羅西亞領袖峰會」，舉辦地點就在蔡英文今晚設答謝宴的葛瑪榮文化中心。

▼美國駐台大使出席蔡英文答謝宴，並同桌吃飯且主動到她身邊致意。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲▼美國駐台大使出席蔡英文答謝宴，並同桌吃飯且主動到她身邊致意。（圖／記者蔣婕妤攝）

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