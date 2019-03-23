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社會 社會焦點 保障人權

2邊都沒行車紀錄器！出家人國道撞死2夫妻無保請回　檢將傳喚「目擊證人」

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▲駕車撞死兩人的吳姓出家人，檢察官今晚無保請回，日內傳訊相關目擊證人，以釐清刑責 。（圖／南投地檢署／記者白珈陽攝）

▲駕車撞死兩人的吳姓出家人，檢察官今晚無保請回，將再傳訊相關目擊證人，以釐清刑責 。（圖／南投地檢署／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣吳姓出家人昨晚駕車載同仁，途經國道6號東向10.7K過東草屯交流道不遠處，撞上將車停靠路肩處的邱姓夫婦，導致邱姓夫婦兩人慘死，國道七隊今天依過失致死罪嫌將吳移送南投地檢署偵辦，檢察官今晚訊後將吳姓出家人請回，並將傳訊本案相關目擊證人，持續追查肇事責任。

南投地檢署發言人主任檢察官吳怡盈今晚表示，檢方會讓吳姓出家人「無保請回」，主因在於相關細節與責任尚未釐清，因此先請回吳姓出家人。據了解，本案尚有與吳姓出家人同車的同仁尚未出面說明，因此檢方將於近日內傳訊相關目擊證人說明，以釐清刑責。

邱男22日晚間駕駛吊車載著妻子傅女，疑因大型吊臂車鬆脫繩索，夫婦下車處理時，不幸遭吳姓出家人（65歲）所駕駛的轎車撞到，導致邱男（54歲）當場頭顱破裂慘死，邱妻（35歲）送醫急救不治。

吳姓出家人表示，當時不知道撞到人，只聽到「碰」一聲，然後就看到右前擋風玻璃就碎了，也不知道撞到什麼。他開車載寺內同仁要回埔里上晚課，碰撞之後，車也失控擦撞路旁護欄，他下車查看，發現2個人躺在地上，連忙報警處理。

警方調查，雙方車輛均未裝設行車紀錄器，吳姓出家人當時載著另一名同仁要從嘉義返回埔里，因天色昏暗，未注意車前狀況，沒看到邱姓夫妻下車處理吊臂車繩索，才會撞上；邱姓夫婦案發時，僅打雙黃燈，未在車輛後方50公尺擺放三角警告標誌。

國道七隊今天下午依過失致死罪嫌，將吳姓出家人移送南投地檢署偵辦，檢察官今晚訊後將吳姓出家人請回，將於近日傳訊與吳姓出家人同車的同仁、及相關目擊證人查證，以釐清肇事責任。

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關鍵字：出家人,南投

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