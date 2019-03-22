林明溱見劉結一　提農產運銷降關稅、便捷檢疫

▲南投縣長林明溱拜會國台辦主任劉結一。（圖／大陸國台辦官網）

記者曾俊豪／北京報導

南投縣長林明溱率團訪問大陸，昨（21日）在北京與大陸國台辦主任劉結一會面，雙方就加強大陸與南投交流合作交換意見。林明溱指出，希望增加浙江大麥嶼港作為農產進口港，比照廈門等地的做法進一步降低關稅，並開放鳳梨、柳丁、火龍果、香蕉以及茶葉等品項；劉結一則回應會協調相關單位協助。

據了解，林明溱在會見時首先提到今年大陸各省市派團參加南投燈會及南投世界茶業博覽會，期望兩岸持續進行文化藝術交流，讓台灣民眾透過如重慶火龍、陝西腰鼓和浙江百葉龍等表演，認識中華非物質文化遺產的精髓。

另一方面，針對農產運銷，林明溱點名浙江玉環市大麥嶼港作為進口點，主要因為當地是兩岸最近的通路，同時比照廈門與平潭等地降低關稅，並開放鳳梨、柳丁、火龍果、香蕉以及茶葉等農特產品，設置單一窗口，縮短檢疫審查作業的時間。

劉結一則回應，將協同相關單位了解協助。他強調，期望兩岸經貿交流，能朝向「走穩、走實、走近、走好」的方向及目標努力。

國台辦官網21日晚間也發布兩人會見的新聞，不過只簡短提到，「雙方就加強大陸與南投縣交流合作交換意見。林明溱一行還將赴山東、浙江參訪交流」。