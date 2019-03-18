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牽手過馬路差一步！83歲阿公遭重機撞飛慘死　孫女嚇傻愣原地

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記者柯沛辰、白珈陽／南投報導

南投縣鹿谷鄉151縣道16日晚間6點發生一起死亡車禍，當時83歲洪姓老翁準備和孫女到對街餐館吃飯，不料過馬路時遭22歲邱姓男子騎重機撞上，瞬間噴飛數公尺遠、失去生命跡象。第一時間孫女目睹全程傻住，隨後打電話報案，但洪翁送醫搶救後仍宣告不治。

鹿谷派出所所長陳嘉賓表示，邱男16日晚間騎大型重機車沿中正路，由市區往竹山方向行駛，但疑似未注意車前狀況，當場撞飛正在穿越馬路的洪姓老翁，導致對方右腿骨折、失去呼吸心跳，送醫搶救後傷重不治。

▲▼ 南投老翁被撞死 。（圖／地方中心翻攝）

▲當時祖孫牽手過馬路，準備到對街餐館吃飯。（圖／地方中心翻攝）

警方調閱監視器畫面，發現孫女起初牽著爺爺並肩而行，要穿越馬路到對街用餐，但未走在斑馬線上。不料2人即將抵達騎樓前，洪翁比孫女早踏出一步，竟當場遭重機撞飛，一秒消失在畫面中，嚇得孫女愣在原地。

消防局接獲報案後，立即趕抵現場，結果發現洪翁躺臥路面，耳鼻滲出大量鮮血、右大腿開放性骨折，還有熱心民眾協助CPR急救，但隊員接手後發現已無生命跡象，持續進行CPR，無奈仍回天乏術。

▲▼牽手過馬路差一步！83歲阿公遭重機撞飛慘死　孫女嚇傻愣原地。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲孫女孝順帶爺爺出遊，不料卻發生憾事 。

據了解，當時邱姓騎士正要騎車回家，結果意外發生車禍，還連人帶車重摔，導致全身多處擦傷、骨折，經醫院抽血檢測，確認酒測值為零，目前仍在院治療，但相關肇責還有待警方進一步釐清。

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關鍵字：重機,南投,鹿谷鄉,孫女,過馬路

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