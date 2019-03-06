警匪跨雙北追逐20公里　通緝犯逆向、撞機車還丟筆記本

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區交通分隊警員在攔檢一台黑色小客車時，對方突然加速逃逸，警員呼叫支援並調查車主，確認是名毒品通緝犯，警匪追逐20公里，期間跨越到台北市萬華再往中和區時，被車陣擋下，犯嫌棄車奪門而出，最後警方以優勢警力將他逮補，在他身上起獲2包毒品海洛因、注射針筒、電子秤等物，全案依毒品、公共危險罪移送。

▲郭嫌被卡在車陣，帶著毒品棄車逃逸，最後仍被逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

郭姓男子（44歲，毒品通緝）開著一部黑色自小客車，6日上午11時，在新北市板橋區漢生東路違規停車，交通分隊警員在執行巡邏勤務，發現郭男已經違停2個多小時，於是上前勸導並盤查身份，郭男心虛直接加速逃逸。

▼郭嫌被卡在車陣，帶著毒品棄車逃逸，最後仍被逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方立即上車追逐，並呼叫警力支援，再從車牌調查，確認郭嫌遭毒品通緝；警匪追逐超過20公里，跨越台北市萬華區再回到中和區，期間郭嫌不斷逆向危險駕駛，還撞上路邊摩托車，並將2本筆記本丟出窗外，最後在中和區中正路時被車陣擋住，郭嫌不顧危險跳車逃跑。

警力適時到達，將郭嫌逼到騎樓下將他壓制，在隨身包包內起獲8支注射針筒、2包毒品海洛因、電子秤，還有信號彈等違禁品，訊後依毒品及公共危險罪移送，並調查筆記本記載內容。

▼在郭嫌隨身包包內起獲8支注射針筒、2包毒品海洛因、電子秤，還有信號彈等違禁品。（圖／記者陳以昇翻攝）