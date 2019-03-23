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在微信上找到真愛！一個月被騙3.5萬　男哭慘：網戀女友是大叔

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坐車滑手機,坐車,滑手機。（圖／記者嚴云岑攝）

▲楊先生與大叔「網戀」受騙35萬。（圖／記者嚴云岑攝）

記者吳易達／綜合報導

廣東一名楊先生2018年12月突然收到一個微信好友邀請，對方也主動跟自己聊天，兩人一來一往非常有默契，逐漸談起了「網戀」。隨後，對方以生病、買機票等理由，先後讓楊先生付款共計7628元（人民幣，下同，約新台幣35,133元）。發現不對勁後，楊先生報了警，經過縝密的調查，警方最終破獲了這起詐騙案件，抓獲6名嫌疑人，還間接連同解決20多起系列案件，涉案金額高達30多萬元。

▼警方繳獲的作案工具。（圖／新華社，下同）

▲▼受害男子與大叔談「網戀」。（圖／新華社）

據《新華社》報導，楊先生2018年收到微信好友邀請，從頭像來看，覺得對方是一個很漂亮的女孩，而對方也指出「是自己加錯了」，但雙方都沒有刪除對方的好友聯繫。

一段時間後，「女孩」突然和楊先生打起招呼，兩人妳一句我一句地聊得相當開心，逐漸談起了「網戀」。隨後，對方先後以生病、幫助貧困學生、購買機票等等理由要求楊先生轉帳借錢。為滿足「女朋友」的要求，楊先生一個月內先後微信轉帳給了對方12筆，共計7628元。

借完錢後，對方對楊先生的態度日漸冷淡，楊先生多次溝通失望，便要求對方還錢，但對方不但不還錢，還呈現了「不讀不回」的態度。這時楊先生才意識到自己被騙了，於是報警。

▲▼受害男子與大叔談「網戀」。（圖／新華社）

經過警方縝密的調查後，佛山市順德區公安局陳村派出所的專案小組在湖北荊門市逮捕6名嫌疑人，並在現場繳獲作案手機56支、電話卡60多張、筆電1台、詐騙劇本「話術」5本等，也在該「女友」的電腦及手機內查獲近2萬條公民個人資料；間接破獲20多起系列案件，涉案金額高達30多萬元。

此外，與楊先生「談戀愛」的網友一直以來也都是一名「大叔」。

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