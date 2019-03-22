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我徹底陷進去了！溫州小學生受騙988元寫作文爆紅嫌落網

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▲詐騙嫌犯落網。（圖／翻攝自《中新社》）

▲詐騙嫌犯落網。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

浙江溫州有一名12歲的小學生，日前在網路上被「返利」的手法詐騙了人民幣998元（約新台幣4500元），她把受騙經過寫成文章，在網路上引發關注，所幸詐騙她的嫌犯已經落網，她也於21日從警方受騙的錢。據了解，行騙的犯罪集團就是認為小學生的錢好騙才會作案。

《錢江晚報》指出，這名6年級的小學生今年寒假在玩手機時，無意間進入了一個名為「生日福利群」的QQ群，群裡的成員，基本上都和她差不多年齡。這個群平時禁止發言，但2月18日時突然更新了一條群公告，「100元返利800元！名額有限，要的速度！」

▲受騙小學生把事件始末寫成作文。（圖／翻攝自《中新社》）

▲受騙小學生把事件始末寫成作文。（圖／翻攝自《中新社》）

她經過了猶豫之後，和對方取得了聯繫，想不到對方一再用各種理由要求她把錢轉過去，她把微信所剩的500元全轉給了對方。

「他發來一個二維碼（QRcode）讓我轉賬，我猶豫片刻便轉了」、「這下我徹底陷進去了」，她敘述著自己被騙的過程，之後父母沒有過度責備她，而是要她把事情的始末寫下來，她也在家人陪同下前往報案。

《中新社》報導，隨著偵查的深入，兩名劉姓與1名黃姓嫌犯逮捕，3人分別為18和21歲，警方並查獲涉案4部手機和1個電腦硬碟。

據指出，3名嫌犯平時是好朋友，2018年底至今共作案20餘起，他們認為小學生的錢好騙，就找了一些QQ「網紅」，以每條廣告10-20元的報酬，請他們在廣告語，劉嫌和黃嫌則負責發佈詐騙信息、與受害者聊天，劉嫌負責收款分贓。

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關鍵字：溫州,詐騙,小學生

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