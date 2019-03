脫歐協議3度闖關無望？下周不會提交表決　梅伊：沒有足夠支持　

▲英國首相梅伊(Theresa May)。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

英國首相梅伊為脫歐問題傷透腦筋,歐盟峰會已經同意延長英國脫歐期限至5月,條件是必須通過先前所談妥的脫歐協議。梅伊22日告訴國會議員,若沒有足夠的支持,就不會將脫歐協議交由國會表決,若協議未通過,就必須在4月12日提出替代計畫,否則英國將陷入混亂。

BBC記者在推特上公開一封梅伊(Theresa May)給國會議員的信,信中寫道,「若沒有足夠的支持,能夠讓脫歐協議在下周重回國會表決,或是協議再度被否決,那我們可以在4月12日之前,要求歐盟再次延期,但英國就必須參加歐洲議會選舉。」然而梅伊的脫歐協議已經被國會拒絕2次,她必須改變至少75位議員的態度,才有可能闖關成功。依照歐盟規定,若英國不參與歐洲議會選舉,就必須在7月1日脫歐。

