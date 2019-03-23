脫歐協議3度闖關無望？下周不會提交表決　梅伊：沒有足夠支持　

▲英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

英國首相梅伊為脫歐問題傷透腦筋，歐盟峰會已經同意延長英國脫歐期限至5月，條件是必須通過先前所談妥的脫歐協議。梅伊22日告訴國會議員，若沒有足夠的支持，就不會將脫歐協議交由國會表決，若協議未通過，就必須在4月12日提出替代計畫，否則英國將陷入混亂。

BBC記者在推特上公開一封梅伊（Theresa May）給國會議員的信，信中寫道，「若沒有足夠的支持，能夠讓脫歐協議在下周重回國會表決，或是協議再度被否決，那我們可以在4月12日之前，要求歐盟再次延期，但英國就必須參加歐洲議會選舉。」然而梅伊的脫歐協議已經被國會拒絕2次，她必須改變至少75位議員的態度，才有可能闖關成功。依照歐盟規定，若英國不參與歐洲議會選舉，就必須在7月1日脫歐。

NEW: Theresa May has written to all MPs tonight ahead of crunch week at Westminster - offering talks with MPs who want them pic.twitter.com/64Hz5n1UB8 — Nick Eardley (@nickeardleybbc) 2019年3月22日

部分國會議員認為，脫歐協議若進行第3次表決，贊成票可能會更少，且內閣閣員開始傾向讓國會主導接下來的脫歐程序。「梅伊已經倒在自己的劍下了。」有議員猜測梅伊可能會在未來幾周內選擇下台。

面對混亂的脫歐困境，梅伊暗示了4個英國未來的選擇，包含「再延長脫歐期限」、「拒絕脫歐，要求撤回《里斯本條約》第50條」、「無協議脫歐」與「通過脫歐協議」。

英國民眾也受不了當局遲遲無法作出最後決定，甚至發起了呼籲英國政府停止脫歐的網路請願活動，請願活動於短時間內引來大量連署人潮，導致網站短暫大當機，截至目前已有超過200萬人聯署。

