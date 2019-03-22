「力阻英國脫歐」連署已破200萬　人潮湧入造成網站大當機

▲英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

距離英國預定脫歐的日期只剩8天，呼籲英國政府停止脫歐的網路請願活動於20日發起，標題寫著「第2次脫歐公投可能不會發生，所以現在投票吧」。截至目前，連署人數就已經破兩百萬，甚至還導致今日請願活動網站短暫大當機。

據BBC報導，這次請願書於週三晚上由喬治亞杜（Margaret Anne Georgiadou）發起，請願書上寫道，「政府一再的聲稱退出歐盟是人民的意志，我們需要阻止這樣的說法，證明現在大家強力支持留在歐盟。」

請願活動於短時間內引來大量連署人潮，導致網站短暫大當機。下議院的發言人於周四上午表示，議會的電子請願網站出現技術性困難，「是因為系統承受過大、持續的負載」所造成。

喬治亞杜於受訪時表示，「非常沮喪，因為我們已經沉默且被忽視了這麼久，現在幾乎就像一個水壩爆裂。對很多人來說，這幾乎就是最後一次機會。」

據報導，在2016年的公投中，有52%的英國人支持脫歐，但喬治亞杜則是希望英國留在歐盟。她表示，「在民主國家中，每一個人有發言的權利，但在公投中，輸家卻沒有發言權。」

▲截至目前，連署人數已超過兩百萬人。（圖／翻攝自UK PARLIAMENT）

