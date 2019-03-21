英國脫歐倒數9天！梅伊致函尋求延期　歐盟：除非通過協議草案

▲英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）20日致函歐盟，請求將脫歐期限延後至6月30日，對此歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表示，歐盟只有在梅伊的脫歐協議草案通過後，才有可能延後脫歐期限。

圖斯克指出，讓其他27個歐盟成員國同意延遲啟動《里斯本條約》第51條的關鍵，就是英國議院的「積極」投票，只要英國同意通過先前與梅伊談定的脫歐草案，就「有可能」同意延期。

My full statement on #Brexit after receiving PM May’s letter requesting an extension of Art. 50: https://t.co/mV4WRe9Ao4#euco pic.twitter.com/daBLU8IQMq — Donald Tusk (@eucopresident) 2019年3月20日

而歐盟將在5月23日進行改選，圖斯克認為，若英國延遲脫歐時間，將會造成「政治與法律」上的問題。梅伊正準備把脫歐草案第3度送交國會表決，她也不打算在6月30日之後繼續展延脫歐時程，「在脫歐公投過後3年，這件事是不可接受的。」

先前梅伊不斷堅持，英國必須謹守2016年的公投結果，在3月29日已有秩序的方式退出歐盟。但國會2次投票否決與歐盟談妥的脫歐草案，並且拒絕無協議脫歐後，梅伊被迫在21日前往布魯塞爾，與歐盟成員國進行峰會，爭取延長脫歐期限。