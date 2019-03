英國脫歐倒數9天！梅伊致函尋求延期　歐盟：除非通過協議草案

▲英國首相梅伊(Theresa May)。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

英國首相梅伊(Theresa May)20日致函歐盟,請求將脫歐期限延後至6月30日,對此歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)表示,歐盟只有在梅伊的脫歐協議草案通過後,才有可能延後脫歐期限。

圖斯克指出,讓其他27個歐盟成員國同意延遲啟動《里斯本條約》第51條的關鍵,就是英國議院的「積極」投票,只要英國同意通過先前與梅伊談定的脫歐草案,就「有可能」同意延期。

