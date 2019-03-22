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歐盟同意了！英拒參加歐洲議會選舉　脫歐大限延至5月22日

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▲▼ 英國脫歐,梅伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 英國首相梅伊。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）20日致函歐盟，希望能將英國脫歐時程，從原本的3月29日延後至6月30日。不過根據《BBC》最新消息指出，歐盟各國領導人已經同意《里斯本條約（Treaty of Lisbon）》第50條的延遲，英國退出歐盟時限將被推遲到5月22日。

根據外媒報導，若是英國下議院在下周批准脫歐協議，那麼歐盟將會同意將英國脫歐期限延遲到5月22日；但若是協議未通過，歐盟也會縮短期限，要求英國在4月12日之前脫歐完畢。

對此，歐洲理事會主席唐納•圖斯克（Donald Tusk）表示，英國首相梅伊（Theresa May）已經同意這些提議；英國必須在4月12日之前表明，是否會在2019年的歐洲議會當中成為候選人，若到最後沒有做出決定，那麼「延期將會自動變不可能」。

《BBC》指出，歐盟領導人一直以來認為，可以短暫延長《里斯本條約》第50條，也就是英國正式開始脫離歐盟談判，但是對於「短」的時間長度存在著許多不同的看法。

如果英國不參與2019年歐洲議會選舉（5月23日到5月26日），那麼在法律上的嚴格解釋上來說，就會排除讓英國脫歐時限延長至6月底；而英國目前表態拒絕參加該次選舉，這也是為何歐盟27國領導人，將可能的延期日期壓在5月22日，也就是議會選舉的前一天。

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關鍵字：英國脫歐,梅伊,歐盟,歐洲議會選舉

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