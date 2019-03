歐盟同意了！英拒參加歐洲議會選舉　脫歐大限延至5月22日

▲ 英國首相梅伊。(圖/達志影像/美聯社)

英國首相梅伊(Theresa May)20日致函歐盟,希望能將英國脫歐時程,從原本的3月29日延後至6月30日。不過根據《BBC》最新消息指出,歐盟各國領導人已經同意《里斯本條約(Treaty of Lisbon)》第50條的延遲,英國退出歐盟時限將被推遲到5月22日。

EU27 unanimously agrees on its response to UK’s requests. I will now meet PM @theresa_may. #brexit #euco