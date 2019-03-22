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提出10項針對中國方案　歐盟首次嚴肅討論…5G、貿易失衡都在列

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▲▼歐洲聯盟（EU）峰會2019年3月21日於比利時首都布魯塞爾登場。（圖／路透）

▲歐盟舉行領導人峰會，首次在最高層級會議討論如何應對中國。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

歐洲聯盟（EU）峰會21日於比利時首都布魯塞爾登場，該組織先前提出10項應對中國的政策，包括加強彼此在人權、氣候變遷、5G網路安全上的合作。《路透社》指出，歐盟此次將對中國採取更具防衛的策略，這是28個成員國領導人首次在高級會議討論如何回應北京。

隨著中國經濟與政治上的實力不斷增強，歐盟委員會與高級代表12日提出10項針對中國的具體行動，以便在21日的峰會上討論。事實上，歐洲各國對於中國的立場並不一致，中國國家主席習近平22日至23日到訪義大利首都羅馬，可能簽署重大的雙邊貿易協議。

10項針對中國的政策，前5項分別是歐盟將加強與中國的合作，藉此履行人權、和平與安全的職責；中國應在2030年前達到排放量標準並符合《巴黎協議》目標；深化《伊朗核協議》的討論；歐盟將加強利用現有的雙邊協議與中國合作，雙方都要遵循共同原則；中國應履行與歐洲的聯合承諾，實現更加平衡與互惠的經濟關係。

後5項則為促進與中國的互惠，開放採購機會；各國企業除了考量價格時，也要注意勞工待遇以及是否達成環境上的標準；解決國外企業與國家補貼制度所引發的市場扭曲問題；歐盟必須採用共同的5G網路安全法，藉此避免潛在的安全疑慮；針對國外的投資，歐盟成員國應提升對於安全風險的認識。

《路透社》報導，談到中國正在尋求生產能與歐洲匹敵的複雜產品時，法國總統馬克宏使用了「歐洲的覺醒」一詞，他抵達峰會時強調應捍衛歐洲的主權。歐盟貿易執行委員會委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）認為，國際經濟秩序已發生變化。

歐洲學院歐盟－中國研究中心的成員弗里曼（Duncan Freeman）說，歐盟過往要對中國制定明確的政策其實相當困難，以前在政策上也沒有保持一致，「現在有明確的努力可以去執行。」

德國對於中國的看法很重要，該國一方面批評與中國的不公平競爭，但也支持與北京建立更緊密的關係。德國總理梅克爾（Angela Merkel）告訴記者，有必要認真討論歐盟的產業戰略。

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