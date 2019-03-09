探索喧囂中的秘境　充滿芬多精的城市森林「高峰植物園」

▲隱藏在市區中的高峰植物園，僅16公頃範圍內，植物多樣性密集度高，樹種超過百種，走進有如來到「原始森林」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

有聽過新竹市有一座「綠色圖書館」嗎？正是隱藏在市區中的高峰植物園，僅16公頃範圍內，植物多樣性密集度高，樹種超過百種，走進有如來到「原始森林」，讓民眾來場植物的discovery，為了提升遊憩品質，近期園內的指示牌、導覽地圖、廁所等硬體也全面翻新，更為37種主要植物安上解說牌讓市民「尋寶」。

高峰植物園創建於1932年，在日治時代是用於培養樹苗供給各單位機關的種植的苗圃，而至今已成為多樣的原始森林環境，歷史悠久，園內滿佈百種不同樹木，原始自然環境孕育逾百種豐富樹種。

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園內有許多珍貴樹種如台灣肖楠、馬尾松、濕地松等，另有受保護的珍貴老樹麵包樹、台灣原生樹種如相思樹、樟樹、大葉桉、黃連木及外來品種如肯氏南洋杉、小葉南洋杉、印度紫檀、白千層等，總計約36種樹種，都是山林間寶貴可見的資源，散佈於各區沿線步道，許多超過20年以上的高大樹木群，是新竹人閱讀森林的好去處。

高峰植物園有三寶「健行芬多精、駐足聽鳥鳴、閱讀森林賞溫室」；植物園為原始森林環境，綠葉成陰，為都市空間一綠色淨土，植物園內將導覽牌重新更換、方向指標牌重新製作放置、植栽解說牌更新、廁所及木棧道等設施硬體整修，提供更好的健行環境。

配合園內枝繁葉茂締造幽然秘境的天然空間，園內能進行健行、野餐、教學等活動，步道主要分為3條路線，內有數條分支小徑，健行需約1到2小時可走完，園內多樣生態，值得留半日時間駐足，能夠於喧囂城市中偷得浮生半日閒。

高峰植物園於2002年建置的溫室，也是教學及觀賞小型植栽的良好地點，此次重新將溫室清潔整理，並新植植栽有武竹、虎尾蘭、酒瓶蘭、鐵線蕨、蘆薈、金邊龍血樹、竹芋，採用偏屬熱帶及亞熱帶的觀葉植物，讓市民及遊客能夠更深入了解各種植物樣態。