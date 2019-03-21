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《竹塹消防》特刊發行　消防弟兄英勇身影吸睛

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▲新竹市消防局20週年「竹塹消防」特刊發行了。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市消防局20週年「竹塹消防」特刊發行了。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市消防局20週年「竹塹消防」特刊發行了！有別於過去風格，20週年刊採簡潔明亮的設計，封面更是將本市消防博物館，採手繪風方式呈現給大眾，封底則是歷年來消防及義消「楷模」，特刊內更向市民介紹竹市消防隊的幾項創舉，包括四年六萬顆住警器成功降低火災傷害，「火災鑑定實驗室」引進新儀器後破案率百分百，盼透過特刊，讓更多市民認識消防弟兄默默守護市民的每日工作。

新竹市政府消防局長李世恭表示，本市每年均發行特有消防年刊，於18週年及19週年刊，設計手法均採用電影海報設計風格，深獲同仁及各界好評與收藏，今20週年刊則採簡潔明亮的設計手法，封面主角是前身為日治時期消防警察隊的消防博物館，以手繪風方式呈現呈現復古懷舊風情。

內容除記載107年間各項消防業務、創新表現，也記錄過去20年來消防人力、預算、車輛及各項消防勤務等公開透明數據，而封底設計則引用消防人物大事記的概念，完整收錄自民國84年後，新竹市消防局同仁及義消夥伴，榮獲全國消防及義消楷模菁英回顧。

消防局說，「竹塹消防」創刊於88年11月，年年出版，今年內容主要針對消防與防災重要勤務工作紀實，如承接新竹科學園區消防安全業務、推動家戶安裝「住警器」、全國義消競賽勇奪全國八連霸、成立本市義消特搜隊、縝密規劃本市災害防救及演習，更有全頁「年度大事記」，詳細記載一年來的消防大小事。

消防局表示，特刊中幾項引人注目的案例包括，消防局105年來推動四年六萬顆住警器安裝計畫，至108年3月已安裝近五萬顆，安裝比率達83%，成功提醒住戶即早發現火災與逃生，將傷害減至最低；消防局90年成立的火災鑑定實驗室，當時由國際刑事鑑定專家李昌鈺博士揭牌啟用，106年更由林智堅市長編列270萬預算引進實驗室核心儀器「氣相層析質譜儀（GC-MS）」，至今破案率100%。

除此之外，去（107）年也成功爭取前瞻經費補助1億3千萬，未來新竹市消防教育訓練基地及消防博物館將應用目前最夯領先科技，包括VR、AR及MR （虛擬、擴充及混合實境）多媒體技術，建置虛擬實境防救災訓練設施，高科技設施讓防救災訓練更創新、多元的境界，災時發揮救災戰力的最大效能。

新竹市長林智堅亦在特刊中「現身」向消防局道賀「週年慶快樂」，也指出新竹市政府在每一位同仁充分發揮市政螺絲釘角色，盡力做好本分工作下，於105年、106年及107年榮獲全國最幸福城市殊榮，而消防部分榮獲「行政院災害防救業務訪評三連霸」及「全國義消競技大賽總冠軍八連霸」也相當值得肯定。

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關鍵字：新竹市消防局, 竹塹消防特刊

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