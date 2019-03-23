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駕駛邊開邊打嗑睡　2台巴士對撞瞬間起火…至少60人死亡

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▲▼迦納巴士對撞。（圖／翻攝自Twitter／@Africanreality1）

▲迦納巴士對撞造成60人死亡。（圖／翻攝自Twitter／@Africanreality1）

國際中心／綜合報導

非洲迦納（Ghana）22日發生巴士對撞意外，造成至少60人死亡。消防隊員指出，事故原因可能是司機疲勞駕駛，然而也有居民表示，當地高速公路維護不善，到處都是坑洞，加上駕駛未遵守交通規則，相關單位也執法不力，才會釀成悲劇。根據統計，迦納平均每天會有6個人死於車禍。

22日凌晨2點左右，迦納首都阿克拉（Accra）以北約430公里路程的東波諾地區（Bono East）發生巴士對撞意外，一台被撞到嚴重變形，另一台更起火燃燒。當時車上各約載有50名乘客，醫院表示大部分的乘客都是頭部重創，還有多處骨折，目前已知至少有60人死亡。

▲▼迦納巴士對撞。（圖／翻攝自Twitter／ @Nigeriaserve）

▲其中一輛起火燃燒。（圖／翻攝自Twitter／ @Nigeriaserve）

消防指揮官表示，倖存者告訴他們，當時司機不停打嗑睡，乘客要求停車遭拒後不久即發生意外。乘客安南（Rose Anane）說，「我在車上睡著了，結果聽到很大的碰撞聲，大約有10個人跟我一起打破車窗逃出，就在幾秒鐘內，車子就燒起來了，還有很多人被困在車內，我們只能看著大火將他們吞噬。」

當地民眾再次呼籲迦納政府，要嚴格執行交通規則，以減少在「維護不善」的高速公路上發生車禍的機率。2016年2月也曾發生公車對撞事故，當時造成70人死亡，13人受傷。

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