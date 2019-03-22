來交朋友、做生意！　韓國瑜提「郵輪圈」：高雄設停靠站

▲韓國瑜22日赴香港拚經濟，下午開始「高雄農產品推介會」簽約儀式，會後進行媒體聯訪。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）

記者吳奕靖、蔡浩祥、黃苑瑜／香港－台北連線報導

高雄市長韓國瑜22日赴香港拚經濟，下午進行「高雄農產品推介會」簽約儀式，會後韓國瑜說到，希望未來可以發展一個郵輪圈，在高雄設一個停靠點，讓高雄和香港能多靠近些；此外，韓國瑜不斷強調，他此次經濟之旅的目的，就是「交朋友、做生意」。

▲韓國瑜赴香港拚經濟，下午進行「高雄農產品推介會」簽約儀式。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）

韓國瑜22日展開6天的經濟之旅，第一站先抵達香港，上午到達隨即與香港特首林鄭月娥會面，2人雙手緊握，相談甚歡，下午至香港會議展覽中心，推銷農產品並完成簽約儀式，會後接受媒體聯訪，韓國瑜表示，高雄市農會及各地朋友共簽8個契約，共24.71億，接著又說到，「感謝香港各地支持高雄農產品，保證出口品質受嚴格把關，讓消費者安心享用，這是高雄市該有的態度，好朋友之間多來高雄遊玩，香港高雄兩地一家親。

韓國瑜提到，一早先與香港特首林鄭月娥會見，並說「林鄭月娥女士講話非常震撼，香港所有農產品4分之1來自日本，台灣竟然只佔3.6%，很明顯過去忽略香港及高雄的合作，希望未來高雄佔香港農產品能至少有10%、12%。」

▲韓國瑜抵達香港後，隨即與香港特首林鄭月娥見面。（圖／高雄市政府提供）

另外，韓國瑜在「高雄農產品推介會」簽約儀式致詞時就說到，此趟經濟之旅目的很單純，就是「第一個交朋友，第二個賣東西，第三個吸引大家盡量來高雄玩」；而在會後媒體聯訪時，韓國瑜再三強調，「我們這一趟來很單純，期望貨出去，香港同胞能來高雄旅遊，不會走之前不會跑，不會跑之前不會飛，我們不可能像做夢一樣，我們一步一步的走，不可能鈔票直接從天上掉下來。」

▲韓國瑜進行「高雄農產品推介會」簽約儀式前致詞，強調此趟經濟之旅目的為「交朋友、做生意」。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）

此外，韓國瑜提到「郵輪圈」，並說「希望未來郵輪可以發展，多設一個停靠站在高雄，讓高雄、香港、菲律賓、馬尼拉，能不能變成一個郵輪圈，我覺得這很有發展。」

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