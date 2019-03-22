「幸福指數變全球第一」　信和集團黃志祥當韓國瑜面拱選總統

記者吳奕靖、蔡浩祥、陳韻如／香港－台北連線報導

高雄市長韓國瑜22日展開為期6天的「經濟之旅」，在與香港特首會面後，便再前往香港會議展覽中心與香港中華出入口商會完成簽約儀式，而結束後，韓國瑜緊接著去拜會香港信和集團主席黃志祥。

▲韓國瑜市長拜會和信集團，主席黃志祥特別邀請多位香港各界重量級企業家，包括鴻海集團總裁郭台銘共同與會，為高雄尋求更多投資契機。（圖／高雄市政府提供）



▲黃志祥暗示韓國瑜選總統。（圖／高雄市政府提供）

22日的拜會行程，黃志祥給了韓國瑜極高的評價，還語帶暗示的說，如果未來台灣能有這樣的人出來的話，台灣得幸福指數一定是全球第一，語畢還對著韓國瑜說「我們要鼓勵他出來吧」，引起現場一片掌聲。

這次的會面其實已經是2人第3次會面，資深媒體人黃暐瀚就曾表示，黃志祥對於韓國瑜的印象相當深刻，韓國瑜還沒正式上任前，就拼了命幫高雄賣東西，這樣的幹勁讓黃志祥大吃一驚。

▲黃志祥稱若未來台灣能有韓國瑜這樣的領導，幸福只會將會是全球第一。（圖／高雄市政府提供）

韓國瑜結束22日的行程後，23日將搭乘專車巴士經港珠澳大橋至澳門，參訪澳門塔石衛生中心、澳門葡語國家食品展示中心，下午將進行澳門高雄投資貿易洽談會暨簽約儀式、參訪澳門銀河、澳門新濠影匯。

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