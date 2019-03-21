癡情男子漢戀上美國女兵　2度「愛相隨」竟要付12萬元

▲男子網戀自稱美國女兵、伊拉克女將軍的詐騙集團，險遭詐騙12萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方12日接獲銀行通報，有民眾遭詐騙集團洗腦，要匯出7萬元到不明帳戶，警方到場發現，該名男子日前就曾遭自稱伊拉克女將軍的詐騙集團洗腦，險損失5萬元，沒想到這次又是戀上美國女大兵遭詐。

警方調查，64歲的王姓男子，12日上午時分到士林某銀行匯款到國外，銀行認為恐有遭詐騙之嫌，於是緊急通報警方到場協助，經過勸說後才讓王男善罷甘休，也阻止一場詐騙，避免民眾損失。

警方表示，到場時發現王男相當面熟，了解之下發現王男日前曾經因戀上自稱伊拉克女將軍的女子，對方還要求匯出新台幣5萬元幫忙贖身，銀行發現後通知警方才阻止男子匯款受害。

但沒想到王男又再度認識自稱在塞內加爾及阿富汗作戰的美國女大兵，女大兵還說要退役來台，並與王男「愛相隨」廝守一輩子，甚至已經將行李都準備好了，但卻因錢買機票來台，向王男開口匯款7萬元台幣。

警方看到後直搖頭，不斷對被愛情沖昏頭的王男勸說，但王男仍堅信上次遭騙，這次真的是遇到真愛，所以才會依約前往匯款，但警方不斷舉例類似情節，這才讓王男恍然大悟，保住了12萬元。

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