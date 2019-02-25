誰摔死了李新遭轟「腳尾飯2.0」　郭新政「證人失聯」：不信公理喚不回

▲郭新政25日再度發文。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

突發中心／台北報導

郭新政在「誰摔死了李新」第9集公布一段錄音，而內容指控羅淑蕾致電國泰世華莊姓副總，要銀行高層配合羅作出漏蓋台支本票的違法行為震撼外界，卻遭羅痛批，根本是「腳尾飯2.0」錄音內容純屬惡意變造。對此，郭新政25日再發文表示，是一名謝姓網友突然聯繫她，說願意提供證據，怎料之後這名網友就突然失聯。此外，郭新政也對羅淑蕾嗆聲，你不用見獵心喜，真相只有一個，不信公理喚不回。

羅淑蕾日前表示，「這真的太扯了！之前曲解公文、片面扭曲解釋判決書法院公文就很離譜了！把我上廣播節目錄下來的聲音，剪接成她的編劇陰謀硬片，真的太離譜了！這根本就是腳尾飯事件嘛！」而影片爭議引爆後，不少郭新政鐵粉也紛紛起疑，到粉專留言質疑「該不會信任錯人」。

對此，郭新政25日再度發文表示，她在2018年12月時接到一位謝姓網友的訊息，該網友告訴她，基於正義願意提供國泰世華配合羅淑蕾三張蓋章台支的証據，因此她便和謝姓網友進行實際接觸，而該名謝姓網友與她見面後，出示了在國泰世華的工作證，並自稱是擔任資訊管理的相關工作。

▲前立委羅淑蕾提供音軌比對圖，顯示兩處錄音音軌完全相同。（圖／前立委羅淑蕾提供）

郭新政表示，謝姓網友向她表示，他對國泰世華和羅淑蕾等人行為非常氣憤，基於公義，願意無償提供國泰世華內部錄音對話給她，而謝向她出示了兩段錄音檔，其中一段已經公佈在PART 9中，而她也表示，該錄音檔中羅淑蕾的聲音經一再查証，確實為羅本人，另一位莊副總清楚解釋了國泰世華如何配合的原委，在當時一直未獲得國泰世華合理的解釋和說明下，此項証據是相當可信的。

此外，對於錄音檔引發爭議的部分，郭新政則發出三點聲明，一、「謝姓網友是否真的是國泰世華員工？本人在此公佈他和本人會面時的監視畫面，請國泰世華查核並說明，他目前已經失聯，同時也請大家一同協尋指認。」二、「民國103年國泰世華總行是否有『莊副總』這位高層主管？是否為莊秀珠？請國泰世華查核並說明，也請國泰世華數千名員工幫忙。

最後，郭新政也表示，「本人願配合檢調單位針對此事的調查，本人願提供和謝書豪所有網路對話及相關錄音錄影資料，也請國泰世華不要以一紙公關聲明稿搪塞真相，請出來誠實面社會，錄音檔或許有爭議，但7147萬的三張台支竟然會漏蓋章的真相到底是什麼？！」

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