婦誤信「假綁架真詐財」老梗！為救兒遭詐10萬　警逮20歲鴛鴦車手

▲楊婦接到電話後依照指示將錢放置指定地點。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄一名50歲楊姓婦人2月20日上午接到一通電話，稱兒子在外替人作保積欠90萬元，並恐嚇她若不依照指示將會對兒子不利，楊婦聽了嚇得照辦，將10萬元現金放置指定防火巷內的菜籃中，直到回家後才驚覺受騙。警方獲報後，追查出車手是一對年僅20歲的情侶檔王姓男子與葉姓女子，在掌握行蹤後順利在3日下午將人逮捕到案，全案訊後將依詐欺罪嫌移送法辦。



警方調查，楊婦2月20日接獲詐騙電話後，因過於驚慌害怕，擔心歹徒對兒子不利，嚇得她趕緊聽從指示拿著錢包到住家附近的便利商店提領10萬元現金，並將現金放置鳳山區中山東路一處防火巷內的菜籃中以利歹徒取款。楊婦返家後越想越不對，這才驚覺受騙，報警處理。

▲歹徒確認楊婦放錢後，前往取款。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方獲報後立刻成立專案小組調查，並調閱附近監視器，鎖定22歲王男及19歲葉女為款項交付的指定車手。歷經10多天的調查埋伏，終在3日下午於苗栗某民宅內逮到這對鴛鴦大盜，2人訊後也將依詐欺罪嫌移送法辦。

警方呼籲，平時應與家人保持密切聯絡，並且針對來路不明的電話要多加警覺，如接到類似的綁架案件電話，應先向家人求證，並且向警方報案或撥打165反詐騙諮詢專線查證，切勿冒然行事，以保障生命及財產安全。

▲警方調閱監視器發現車手是一對年輕情侶檔。（圖／記者吳奕靖翻攝）

【更多新聞】

►C奶女大生公開徵「高大帥」司機！體力好晚上還能同樂 全網嗨翻搶報名



►影／FRIDAYS驚傳偷拍！藏行車記錄器拍10多人 女同事「黑絲美腿」入鏡