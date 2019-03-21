　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「神獸富少」詐騙連環爆　「白玉套件組」吸金20億手法曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 起底／1年玩完20億！23歲少東擁「神獸」12超跑　落跑列失蹤人口 。（圖／地方中心翻攝）

▲陳男捲款20億，受害人數高達1400人。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／台中報導

自稱擁有全台最貴超跑「義大利神獸」Mazzanti Evantra的陳姓少東，疑似因欠下20億鉅款跑路，日前他經營的改裝廠更遭大批黑衣人撒冥紙，店門也被噴下「欠錢不還」的字樣。房東踢爆陳男明明是「低收入戶」，還常常有人上門討債，「大家都說他們父子是騙子」。後來又有受害者披露，陳男涉嫌以玉飾買賣的方式在全台吸金20億，受害者逾1400人，每人的投資額都逾百萬元。

據了解，陳男以投資「白玉套件組」的名義，讓投資者們投入金錢。一份合約本金5萬1500元、4個月為一期，可獲得每月2%的利息，保證售出可領回7萬元，預估全售出則可領回15萬4500元。2月再用推出續約版本，將先前保證售出、預估全售出可領回的金額分別修改為7萬9500元、13萬元，並用話術勸進投資者們，但許多人卻就此領不回應得的金額。

▲▼神獸,超跑,詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲白玉套件組方案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

焦急的受害者們在「珠寶古董VIP」LINE群組中紛紛詢問，「所以現在是拿不到錢的意思嗎？」、「搞得存款空空，身心落空，現在人心難測啊！」還有憤怒的投資者在群組內向陳男喊話，「我真心希望不要讓我出門找到你們聊聊人生~麻煩您自覺的找我」，也有人建議乾脆開個說明會，釐清現況。

▲▼超跑,詐騙,神獸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲投資者在群組內紛紛留言詢問狀況。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此外，一名在上市公司上班的受害者受訪時說道，光他知道的就有8名同事參與投資，每個人的金額至少7、800萬，而他所加入的群組內，受害人數就已達400多人。從2018年5月加入至2019年2月，每個月都能領到2萬多的利息，但後來用話術向受害人表示，這個方案以後不出了，要大家把握機會加碼續約，不料，事後卻拿不回金錢。

群組內人心浮動，為穩定投資者，陳男則出面道歉，表示非刻意推託、欺騙投資者，而是公司面臨資金短缺及調度上的突發狀況，以尋求各路資源解套中，希望大家能給他時間處理，也歡迎大家排定見面說明會的時程，會向投資者解說。

▲▼神獸,超跑,詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陳男出面安撫投資者。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳男父親受訪時表示，2人已有5天沒聯絡了，針對兒子掀起的諸多風暴，他則回應，「我也搞不清楚，他也沒讓我知道，他要出來說明，不要連老爸都拖下水」，並說兒子用這樣的方式投資，自己完全不知情，兒子欠下的高額款項他也無法處理，強調「跟我一點關係也沒有」，但經查陳姓少東的3間公司卻全掛在父親的名下。

▲▼神獸,超跑,詐騙,吸金,圖為陳男父親。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陳男父親撇清參與事件當中，表示對狀況皆不清楚。（圖／記者唐詠絮翻攝）

先前媒體曾報導，陳男當初為了創業，還一度鬧家庭革命，如今卻被爆出欠債20億失聯，店面還遭大批黑衣人噴紅漆、撒冥紙，醜聞纏身，下場讓人感到唏噓不已。

【相關新聞】

「營你個頭啦！」少東捲款20億1400人受害　被害人氣炸：一家都是騙子！

超跑少東擁12跑車　前房東傻眼：低收戶沒飯吃「常有人討債」

獨／踢爆真相！少東「根本沒神獸」12超跑沒一輛是他的　 優利通：根本騙局

ET快訊
快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」
勝利夜店失身水藏800份！「喝下會自己走進房」受害女嚇傻

關鍵字：神獸富少,超跑,吸金,詐騙

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／超跑少東「愛作夢」年燒20億落跑　富爸氣到2度住院：出來面對

獨家起底／1年玩完20億！23歲少東擁「神獸」12超跑　落跑列失蹤人口

獨／最貴「義大利神獸」23歲車主擁12輛超跑　疑欠10億遭砸店

新竹市監理站虐童！「2歲兒」被抓起摔牆壁、踹胸　路人：根本當狗

嘿咻到一半前男友「沒辦法」...她拔刀殺人苦喊：下輩子別再見！

追殺畫面曝光！悍女機車橫擋休旅車　刀刺劈腿男毀容割頸

男男戀毀主奴契約！他不甘BDSM調教「染梅毒XX」　恐嚇曝光媒體逼下跪

北市警拂曉突擊毒酒店開趴　查獲百包毒品29名狂歡男女

騎士挨撞怒控駕駛未禮讓　真相是...他100公尺急煞逼車7次

幫領賭金月薪3萬　他挑在警分局旁提領才3天就失業

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

騎士挨撞怒控駕駛未禮讓　真相是...他100公尺急煞逼車7次

幫領賭金月薪3萬　他挑在警分局旁提領才3天就失業

桃園市議長邱奕勝被控貪汙72萬元　無罪確定

史上最大消防演練！2200人模擬災害救難　侯友宜：逼真、細膩

UCLA高材生涉煉毒！5度跨海「秘魯郵寄古柯葉」　他喊冤：泡茶用

車輛進斑馬線3米內不能有行人　北市58處易肇事路口大執法

「神獸富少」詐騙連環爆　「白玉套件組」吸金20億手法曝光

套房飄惡臭鄰困擾　破門驚見退休男暴斃多時「屍體腐爛」

快訊／承德路小黃自撞！碰一聲...180°「翻肚躺路」　駕駛爆卡車內

照顧病妹20年相約赴死「親手悶死她」　家屬替求情：給他機會

「劉代表」玄彬要來了！4月登台會粉絲　票價最高5600

I am here創新創業幸福圈　連結在地與國際吸引各界力挺

4張最新兒童保單PK　產壽險飆創意滿足家長的愛

韓國瑜廈門見劉結一　陸委會：可隨時向移民署補件說明

專訪痛批「台獨像梅毒」　韓國瑜要大家思考2020後的走向

本季三分出手907次超柯瑞紀錄　哈登：我是這幾年聯盟最強

陳意涵隨性帶娃「叫嬰兒自己拿奶瓶」　張鈞甯吃驚：妳好逼人

央行利率「連11凍」賣方笑了　房屋降價還有得等　

《花系列》苦情女星為「他」息影：少賺好幾億元

騎士挨撞怒控駕駛未禮讓　真相是...他100公尺急煞逼車7次

很急？國道上間隔「不到一台車」　右側是空的...白車硬要切網友怒了

社會熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「..

擁有最貴「義大利神獸」23歲車..

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘..

畫面曝光　「公路坦克」中山高夾..

獨家起底／1年玩完20億　23..

少東擁12跑車　前房東：他是低..

進摩鐵僅20分鐘！張書維還原不..

踢爆超跑真相　少東12名車「沒..

他寫下遺書　買了汽油自焚亡

張書維控「女生想進摩鐵」！計程..

獨／超跑少東年燒20億落跑　富..

違規被罰600！婦哭：我孩子沒..

新竹市監理站虐童　2歲兒被抓起..

更多熱門

相關新聞

踢爆超跑真相　少東12名車「沒一輛是他的」

據傳擁有「神獸」稱號的全台最貴超跑的陳姓男子，日前疑似因欠款失聯，店面還因此被黑衣人爆砸。對此，優利通痛批：「根本是騙局一場，他口頭承諾要買下Mazzanti Evantra，卻沒有付錢，根本不是Mazzanti Evantra的車主」。

超跑少東案1400人受害　被害人：一家都是騙子

癡情男戀上美女兵　2度險遭騙12萬元

少東擁12跑車　前房東：他是低收戶沒飯吃

獨／超跑少東年燒20億落跑　富爸氣到2度住院

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火了

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面