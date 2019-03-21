「神獸富少」詐騙連環爆　「白玉套件組」吸金20億手法曝光

▲陳男捲款20億，受害人數高達1400人。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／台中報導

自稱擁有全台最貴超跑「義大利神獸」Mazzanti Evantra的陳姓少東，疑似因欠下20億鉅款跑路，日前他經營的改裝廠更遭大批黑衣人撒冥紙，店門也被噴下「欠錢不還」的字樣。房東踢爆陳男明明是「低收入戶」，還常常有人上門討債，「大家都說他們父子是騙子」。後來又有受害者披露，陳男涉嫌以玉飾買賣的方式在全台吸金20億，受害者逾1400人，每人的投資額都逾百萬元。

據了解，陳男以投資「白玉套件組」的名義，讓投資者們投入金錢。一份合約本金5萬1500元、4個月為一期，可獲得每月2%的利息，保證售出可領回7萬元，預估全售出則可領回15萬4500元。2月再用推出續約版本，將先前保證售出、預估全售出可領回的金額分別修改為7萬9500元、13萬元，並用話術勸進投資者們，但許多人卻就此領不回應得的金額。

▲白玉套件組方案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

焦急的受害者們在「珠寶古董VIP」LINE群組中紛紛詢問，「所以現在是拿不到錢的意思嗎？」、「搞得存款空空，身心落空，現在人心難測啊！」還有憤怒的投資者在群組內向陳男喊話，「我真心希望不要讓我出門找到你們聊聊人生~麻煩您自覺的找我」，也有人建議乾脆開個說明會，釐清現況。

▲投資者在群組內紛紛留言詢問狀況。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此外，一名在上市公司上班的受害者受訪時說道，光他知道的就有8名同事參與投資，每個人的金額至少7、800萬，而他所加入的群組內，受害人數就已達400多人。從2018年5月加入至2019年2月，每個月都能領到2萬多的利息，但後來用話術向受害人表示，這個方案以後不出了，要大家把握機會加碼續約，不料，事後卻拿不回金錢。

群組內人心浮動，為穩定投資者，陳男則出面道歉，表示非刻意推託、欺騙投資者，而是公司面臨資金短缺及調度上的突發狀況，以尋求各路資源解套中，希望大家能給他時間處理，也歡迎大家排定見面說明會的時程，會向投資者解說。

▲陳男出面安撫投資者。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳男父親受訪時表示，2人已有5天沒聯絡了，針對兒子掀起的諸多風暴，他則回應，「我也搞不清楚，他也沒讓我知道，他要出來說明，不要連老爸都拖下水」，並說兒子用這樣的方式投資，自己完全不知情，兒子欠下的高額款項他也無法處理，強調「跟我一點關係也沒有」，但經查陳姓少東的3間公司卻全掛在父親的名下。

▲陳男父親撇清參與事件當中，表示對狀況皆不清楚。（圖／記者唐詠絮翻攝）

先前媒體曾報導，陳男當初為了創業，還一度鬧家庭革命，如今卻被爆出欠債20億失聯，店面還遭大批黑衣人噴紅漆、撒冥紙，醜聞纏身，下場讓人感到唏噓不已。

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