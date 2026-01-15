尪突拋家跑了「偷賣房瞞3年」　妻揭3出軌史心寒離婚

記者黃翊婷／台北報導

人妻小美（化名）控訴，丈夫阿強（化名）婚後屢次酒駕，還有賭博、家暴等不良行為，甚至瞞著家人偷偷將房子賣掉，接著離家出走，加上兒子曾親眼目睹阿強騎車搭載陌生女子，讓她更加確信丈夫是因為外遇離家，最終心寒決定向法院訴請離婚，日前獲得士林地院法官裁准。

▲小美認為丈夫是因為外遇而離家出走。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，阿強婚後屢次酒駕、賭博，還會對家人家暴，夫妻倆近年來感情生變，並在2024年4月簽署離婚協議書；然而，同年11月阿強突然不告而別，離家出走，她這才發現，原來早在3年前阿強就瞞著全家人偷偷將房子賣掉，導致他們陷入遷讓房屋的危機之中。

小美接著表示，兒子在2024年11月曾親眼目睹阿強騎車搭載一名陌生女子；有一次阿強生病住院，竟不讓她去醫院照顧，反而與看謢人員互動親密；甚至還有一次是鄰居目睹阿強與一名女子牽手散步，可見阿強是因為有婚外情才會離家，夫妻倆的感情裂痕已經難以癒合，她這才決定向法院訴請離婚。

面對上述指控，阿強經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。

士林地院法官認為，阿強無故離家，與妻子分居至今，期間沒有互動、往來，可見雙方都已經沒有維繫婚姻的心意，構成婚姻難以維持之重大事由，而且婚姻破綻事由的發生男方應負主要之責，最終裁定准許女方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

(三) 防止老人受虐，請撥打110、113。