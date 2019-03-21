TVBS民調／韓國瑜支持度領先賴清德、柯文哲、蔡英文

▲最新民調指出，韓國瑜的支持度，領先賴清德、蔡英文、柯文哲。（組合圖／資料照）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰爭取連任的總統蔡英文，蔡英文21日領表登記，蔡賴之爭正式展開，而國民黨勸進高雄市長韓國瑜選總統聲量更高。最新民調指出，在白、藍、綠三方競逐下，國民黨若由韓國瑜參選，韓國瑜支持度領先台北市長柯文哲、蔡英文、賴清德。

TVBS21日公布最新民調，調查結果指出，在白、藍、綠三方競逐的情形下，當柯文哲、韓國瑜，與蔡英文三人競爭時，韓國瑜的支持度38%，領先柯文哲的28%、蔡英文的18%。

民進黨若由賴清德代表參選總統，與柯文哲、韓國瑜競逐時，韓國瑜仍以37%的支持度領先，賴清德支持度為25%，柯文哲支持度24%。換句話說，無論民進黨派蔡英文或賴清德，都不是韓國瑜的對手。

交叉分析顯示，在賴清德、韓國瑜、柯文哲三人競逐時，20至39歲的年輕選民，支持柯文哲的比例佔4成以上；40歲至59歲的中年選民是韓國瑜的優勢，比例佔4成以上；60歲以上的選民有35%支持賴清德，但低於韓國瑜的45%。

政黨傾向方面，有72%的民進黨認同者支持賴清德，17%支持柯文哲；有80%的國民黨認同者韓國瑜，僅12%支持柯文哲；中立選民有32%支持柯文哲，29%支持韓國瑜，支持賴清德比例低，僅16%。由此得知，國、民兩黨分別由韓國瑜、賴清德代表參選的情形下，藍綠選民歸隊程度高。

國民黨若派前新北市長朱立倫參選，朱立倫與蔡英文、柯文哲三人競逐時，柯文哲支持度33%，領先朱立倫的27%、蔡英文的19%；若民進黨由賴清德代表參選，在與朱立倫、柯文哲三人競逐時，柯文哲支持度為30%，朱立倫與賴清德支持度相當，皆為26%。換句話說，國民黨若派朱立倫參選，不論民進黨派蔡英文或賴清德，柯文哲支持度都領先朱立倫與民進黨人選。