　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

孫大千：蔡英文選2020的3條件　不正好把自己的臉打很腫？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文登記參選。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文21日出訪前完成黨內總統初選登記，還強調「不顧北京反對的選戰」，並且拋出選總統的3個條件稱，符合者就是「就是蔡英文」。前立委孫大千22日對此表示，蔡英文現在是連黨內初選，也要靠北京政府來輔選嗎？拋出的3個條件，不是正好把自己的臉打得很腫嗎？

蔡英文21日中午登記時表示，台灣總統必須有三個條件，第一個條件，是台灣現在處在一個，外面有壓力，有威脅，內部有挑戰的情況，所以對台灣來講，必須要在面對來自中國大陸的威脅情況底下，「我們必須要強化國際連結，我們必須要跟其他友好國家、或者是理念相同的國家，能夠做最好的連結、分享價值，也同時，可以捍衛我們這個地區和平穩定」，在這種情況下，需要總統熟悉國際事務，懂得跟不同的國家，或者是團體，或者是政治人物，或者是民意代表能夠互動，而且能夠做折衝，這個是一個做總統，在連結國際上面很重要的特質。

▲▼蔡英文登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文說，作為台灣總統的第二個條件，台灣面臨很多挑戰，也有很多問題，在過去執政者，很多都選擇迴避這些問題，或者是拖延這個問題，執政者其實必須挑起責任，開始處理，這些長久以來，讓台灣社會不能前進的這些問題，但是處理這些問題，也就是改革的問題，是一定會造成這個社會上很多人的不習慣、甚至反對，或者是既有利益者的反撲，這個過程，領導者要承受壓力，甚至於要承受很多攻擊，也必須要不計毀譽，持續勇敢帶領這個國家往前走。

蔡英文表示，作為台灣總統的第三個條件，那就是，這個總統，不只是明星球員，這個總統還要是好一個好隊長，他必須挑起所有的責任，即便是柴米油鹽，都是總統要去挑起責任，處理的事情，所以這個總統必須是勇於承擔，也勇於挑這個責任，這個對台灣來講，需要是能夠團結民進黨，而且能夠集結更多理念相同的社會力量，來共同支撐理想，共同支撐我們國家黨政的執行，「我相信這三個條件，以我來看，答案就是蔡英文，這就是為什麼我在這裡登記總統初選，準備承擔起下一個階段國家的任務。」

▲▼蔡英文登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）

「蔡英文現在是連黨內初選，也要靠北京政府來輔選嗎？」針對蔡英文的言論，孫大千22日在臉書發文提到，蔡英文把她自己說成是「不顧北京反對的人」，那麼要把前行政院長賴清德置於何地呢？難道賴清德就是一個「北京不反對的人」嗎？

孫大千說，蔡英文所拋出的參選總統的三個條件，不是正好把自己的臉打得很腫嗎？第一個條件：需要熟悉國際事務，懂的跟其他國家折衝協調的人。但是，在這過去幾年來，除了看到蔡英文拼命的抱美國和日本的大腿之外，完全沒有看到台灣在國際社會上獲得更大的空間和機會。台灣自願成為美國的小弟，還要花大錢買武器防身。台灣在日本政府面前總是矮一截，但是日本連CPTPP都不敢支持我們加入。

▲▼蔡英文登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）

孫大千稱，第二個條件：做領導人要承受很多壓力，承受很多攻擊，要能夠不計毀譽。但是，有沒有可能，這些壓力和攻擊都是因為走錯了方向，做錯了事情呢？而不計毁譽的結果，不就是一意孤行，錯上加錯嗎？

最後，孫大千表示，第三個條件：總統不是只是明星球員，必須是一個好隊長。這句話是在諷刺賴清德嗎？如果賴清德只是一個明星球員，那麼蔡英文在挽留他續任行政院院長時，所說的讚美之詞，全部都是場面話嗎？所以，賴清德可以當一個好院長？但是，卻不是一個好隊長嗎？

【蔡英文直球對決賴清德相關新聞】

► 蔡英文本週登記參選：「國家正走在正確的道路上」
► 蔡英文：只要我當總統一天　一國兩制不會發生！
► 賴清德正面逼宮！總統府：蔡英文出訪南太前完成登記總統初選

ET快訊
100kg厚片女友「高顏值伴娘團」美腿全露！急搶捧花尖叫：我
一晚嘿咻3次！正妹「椎間盤位移」提告　受不了男友太持久

關鍵字：孫大千,蔡英文,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／陪徐欣瑩直播吃早餐　柯文哲談台灣薪資：平均5萬開玩笑？

與丁守中互動少？連勝文大笑3聲　游淑慧跳出來解圍

找副市長篩選參選人市政不中立？　柯文哲：不是利用上班時間

影／諷賴清德年輕人薪資哪有平均5萬？柯文哲：又不是票選幹話王

影／柯媽媽跑行程更認真　柯文哲：叫得出里長名比我還多

影／國慶新北提早掛國旗台北慢半拍？柯文哲：這麼早掛幹什麼

「丁」緊市政愛東區生活館開幕！　丁守中烤雞蛋糕請民眾享口福

赴日本演講談中共勢力　姚文智指：統派媒體照餐三攻擊我

迎戰2020！首見「總統與北高2市長」齊出訪　拚外交經濟

看完這份2020民調　蔡正元：國民黨不徵召韓國瑜「會下地獄」

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

F.I.R新主唱翻唱經典組曲！　改編《原諒我》《遺失的美好》好好聽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

太愛《與惡》！吳慷仁脫口罵黃子佼：Ｘ耶！　賈靜雯主動自嘲「夫妻失和有經驗」

迎戰2020！首見「總統與北高2市長」齊出訪　拚外交經濟

看完這份2020民調　蔡正元：國民黨不徵召韓國瑜「會下地獄」

「謝龍介必輸500份雞排」　子弟兵駁蔡賴配：賴清德會走完初選

韓國瑜嗆民進黨像妖怪　蘇貞昌：比較像金剛狼、妖怪手錶

雲端最前線／不可能的任務！蔡賴和或戰 愚人節後見分曉

不齒民進黨操作挺英！吳澧培：賴清德不會接受蔡賴配

協調「蔡賴對決」　蘇貞昌：盼競爭展現風度

影／酒駕吊照2年太重　周春米：個人法律訓練提出的意見

歐陽娜娜「我是中國人」 蘇貞昌嘆：自由的台灣什麼都可以講

韓國瑜稱「台獨比梅毒可怕」 蘇貞昌痛斥：用性病比喻不倫不類

大專明星迎戰社會人　30人名單出爐吳俊杰、江國豪入列

神鱒熱身賽打好打滿　總教練：他拿了這麼多錢

後腦麻痛幾秒抽一次！他以為長腦瘤　就醫才知「文明病」

檢警聯手「安居緝毒」逮1212人　有人光販毒就賺了9700多萬

開心玩迪士尼！遭日本小情侶「狂Diss腿毛」　短裙妹怒喊：都沒笑妳腿粗

江蘇爆炸現場驚現「巨坑」　受困者獲救忙借手機報平安

零距離欣賞360°最愜意的倫敦！新高空花園The Garden at 120免費開放

林明溱見劉結一　提農產運銷降關稅、便捷檢疫

影／大叔搭捷運猛吐4下！車廂「一坨白色濃痰」噁炸…她怒：制止還不聽

「媽寶柴」想念狂塞奶　姐被當空氣心碎：我也有出國...

政治熱門新聞

高嘉瑜認簽結婚證書！竟有柯簽名..

酒駕吊照2年太重　周春米又PO..

韓國瑜：民進黨癒合力像妖怪！

小英提總統三條件　韓國瑜8字回..

「酒駕吊照2年太重」言論被罵翻..

快訊／韓國瑜抵港　中聯辦、港府..

韓國瑜「經濟之旅」登陸6天啟程

韓國瑜稱台獨比梅毒可怕　柯P：..

周春米：酒駕被吊照2年可能影響..

幕後／為了「韓流登陸」卡到兩會..

韓國瑜訪陸前叮嚀：要相親相愛喔

柯文哲訪美插曲　媒體車擦撞驚動..

酒駕吊照2年太重？綠委：審酌有..

不是怕他有錢！吳子嘉曝向郭董道..

更多熱門

相關新聞

名嘴拆「德」字：蔡英文、賴清德同心

高雄市長韓國瑜上任後聲勢水漲船高，近日有網友將他的「瑜」字巧妙拆解為「有一個人一月11日會成王」。對此，名嘴謝寒冰21日也為前行政院長賴清德測字，表示他的「德」代表賴清德先前輔佐後來違背蔡英文，但慢慢走到頭來，「還是會在四月跟蔡英文一條心」。

吳子嘉：總統初選賴清德一定贏　

小英提總統三條件　韓國瑜8字回應

韓國瑜：民進黨癒合力像妖怪！

蔡英文行李開箱！泡麵最推海鮮味

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

野生「校花級藝人」現身北捷！

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚：倒楣

好市多驚現「超神道士鞋」搶翻！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

同天宣布結婚、離婚　阿Sa揭心聲

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面壁

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

陽明山採海芋「遇到女神」！

6男戰2女吃到16歲的　他遲到無罪

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離接觸崩潰

硬超右轉貨車　騎士噴飛頭撞變電箱重傷身亡

家裡有蛇　專家竟挖出45條響尾蛇

秀姑巒山驚見乾屍　美女教練：死亡恐逾2個月

更多

最夯影音

更多

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面