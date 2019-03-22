孫大千：蔡英文選2020的3條件　不正好把自己的臉打很腫？





▲蔡英文登記參選。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文21日出訪前完成黨內總統初選登記，還強調「不顧北京反對的選戰」，並且拋出選總統的3個條件稱，符合者就是「就是蔡英文」。前立委孫大千22日對此表示，蔡英文現在是連黨內初選，也要靠北京政府來輔選嗎？拋出的3個條件，不是正好把自己的臉打得很腫嗎？

蔡英文21日中午登記時表示，台灣總統必須有三個條件，第一個條件，是台灣現在處在一個，外面有壓力，有威脅，內部有挑戰的情況，所以對台灣來講，必須要在面對來自中國大陸的威脅情況底下，「我們必須要強化國際連結，我們必須要跟其他友好國家、或者是理念相同的國家，能夠做最好的連結、分享價值，也同時，可以捍衛我們這個地區和平穩定」，在這種情況下，需要總統熟悉國際事務，懂得跟不同的國家，或者是團體，或者是政治人物，或者是民意代表能夠互動，而且能夠做折衝，這個是一個做總統，在連結國際上面很重要的特質。

蔡英文說，作為台灣總統的第二個條件，台灣面臨很多挑戰，也有很多問題，在過去執政者，很多都選擇迴避這些問題，或者是拖延這個問題，執政者其實必須挑起責任，開始處理，這些長久以來，讓台灣社會不能前進的這些問題，但是處理這些問題，也就是改革的問題，是一定會造成這個社會上很多人的不習慣、甚至反對，或者是既有利益者的反撲，這個過程，領導者要承受壓力，甚至於要承受很多攻擊，也必須要不計毀譽，持續勇敢帶領這個國家往前走。

蔡英文表示，作為台灣總統的第三個條件，那就是，這個總統，不只是明星球員，這個總統還要是好一個好隊長，他必須挑起所有的責任，即便是柴米油鹽，都是總統要去挑起責任，處理的事情，所以這個總統必須是勇於承擔，也勇於挑這個責任，這個對台灣來講，需要是能夠團結民進黨，而且能夠集結更多理念相同的社會力量，來共同支撐理想，共同支撐我們國家黨政的執行，「我相信這三個條件，以我來看，答案就是蔡英文，這就是為什麼我在這裡登記總統初選，準備承擔起下一個階段國家的任務。」

「蔡英文現在是連黨內初選，也要靠北京政府來輔選嗎？」針對蔡英文的言論，孫大千22日在臉書發文提到，蔡英文把她自己說成是「不顧北京反對的人」，那麼要把前行政院長賴清德置於何地呢？難道賴清德就是一個「北京不反對的人」嗎？

孫大千說，蔡英文所拋出的參選總統的三個條件，不是正好把自己的臉打得很腫嗎？第一個條件：需要熟悉國際事務，懂的跟其他國家折衝協調的人。但是，在這過去幾年來，除了看到蔡英文拼命的抱美國和日本的大腿之外，完全沒有看到台灣在國際社會上獲得更大的空間和機會。台灣自願成為美國的小弟，還要花大錢買武器防身。台灣在日本政府面前總是矮一截，但是日本連CPTPP都不敢支持我們加入。

孫大千稱，第二個條件：做領導人要承受很多壓力，承受很多攻擊，要能夠不計毀譽。但是，有沒有可能，這些壓力和攻擊都是因為走錯了方向，做錯了事情呢？而不計毁譽的結果，不就是一意孤行，錯上加錯嗎？

最後，孫大千表示，第三個條件：總統不是只是明星球員，必須是一個好隊長。這句話是在諷刺賴清德嗎？如果賴清德只是一個明星球員，那麼蔡英文在挽留他續任行政院院長時，所說的讚美之詞，全部都是場面話嗎？所以，賴清德可以當一個好院長？但是，卻不是一個好隊長嗎？

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