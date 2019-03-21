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同婚影響2018大選！蔡英文：付出巨大政治代價　但無法閃躲

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▲▼蔡英文登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

總統蔡英文日前接受英國《Monocle》雜誌專訪，面對2018民進黨挫敗原因，蔡英文坦言，年改跟同婚是主因，雖然付出巨大政治代價，但這議題無法閃躲。

蔡英文指出，執政三年多來，對台灣帶來最大的變化主要在政策面，因為改革沒有時間再等，像是年金，如果不採取作為，整個體制可能會崩壞，引發全國財政災難，所以這是要做，也該做的，過去從沒有領導人敢碰這一塊，但如果想確保財政健全，就要像其他國家的年金改革，一定要刪減給付。

蔡英文表示，以前台灣年金給付率太過優渥，造成很多人不滿，認為對勞工很不公平，這種觀感也必須解決，處理年金制度財政問題，確保年金永續健全。

蔡英文認為，政府在年改財政上處理得不錯，改革後可以再撐個二、三十年無虞。雖然很多人抱怨年金被砍，但減少的年金並不會影響他們的基本生活開銷。不過砍了年金，那些被影響的退休人士難免有所不滿，而這也是2018大敗原因之一。

另外，蔡英文也說，同婚也是影響2018大選的關鍵。很多宗教團體強烈反對同性婚姻，但年輕人認為同婚關乎人權，應朝著人權先進國家方向邁進。大家對同婚疑義意見分歧。年輕人希望以人權議題來處理，而傳統的人士和宗教團體認為在臺灣推動同婚太過躁進，因此雙方有一番角力，「但我們無法閃躲同婚議題，它就在眼前，我們必須處理。」

蔡英文分析，大法官釋憲要求修法進一步保障同志權益，卻遇上去年的公投企圖推遲同婚的進展，儘管如此，政府終究縮小了同婚議題範圍，大法官釋憲說明同婚的確是人權議題，公投結果則是提醒要顧慮到傳統派及宗教人士的想法。這就是歧異之處。

蔡英文也說明，公投和大法官釋憲的結果縮小同婚議題的範圍，簡化成兩件事，第一，大家都同意應保障同志權益，第二，該提出何種法律架構保障同婚。儘管為此付出政治代價，但這樣的過程有幫助，這麼爭議且對立的議題最後簡化為兩件事，也就是民眾普遍同意保障同志權益，而政府須研議如何修法保障他們的權益。

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關鍵字：民進黨,國民黨,蔡英文,同婚,年改,2018大選

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