「民進黨總統初選賴清德一定贏」　吳子嘉：國民黨只剩韓國瑜

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政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德和總統蔡英文相繼登記民進黨的總統初選，美麗島電子報董事長吳子嘉21日在談話節目中斷言，民調第一名的人都拒絕不了總統大位的誘惑，所以國民黨的選擇就是高雄市長韓國瑜；而民進黨方面，他連續強調兩次，如果公平按照現階段的遊戲規則進行，賴清德一定會勝出。

已經登記參加黨內總統初選的前行政院長賴清德，21日在臉書貼文中以288字解釋何謂「務實台獨工作者」，他提到，第一，台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，不必另外宣布獨立；第二，台灣前途由2300萬人民決定，任何人都不能干預，哪怕是總統；第三，當前最重要的工作就是發展經濟、建設國家、造福人民，並壯大台灣。

▲吳子嘉認為，只要民進黨初選照規則來，賴清德一定會贏。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

而有意爭取連任的總統蔡英文也曾公開要當台灣總統的三個條件，包含強化國際連結、捍衛民主價值以及承擔改革責任。美麗島電子報董事長吳子嘉21日在談話節目《關鍵時刻》直言，前總統陳水扁至今還在嘗試鞏固自己的勢力，「其中我覺得比較怪異的還不是二選區選舉，是選完當天跑出來一份民調，賴清德第一名大勝，然後週一賴清德就出來登記，這手法很拙劣嘛，對不對？」

「只要是民調第一名的人，都一定無法拒絕總統大位的誘惑。」吳子嘉認為，國民黨不應該再繼續猶豫，只有一個選擇就是派出韓國瑜，台北市長柯文哲也是別再多想了，從美國回來就會開始投入準備選總統，「民進黨也一樣，要怎麼樣把賴清德做掉，現在當權派還在那邊開會，後面還有36計會繼續上演，整個過程會精采可期，天天有新聞。但如果按照一個公平的遊戲規則，賴清德一定會勝出。」

▼蔡英文和賴清德皆有意角逐2020年總統大位。（合成圖／記者屠惠剛攝）