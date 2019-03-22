協調「蔡賴對決」　蘇貞昌：盼競爭展現風度

記者蔣婕妤／台北報導

行政院前院長賴清德18日領表登記爭取民進黨內總統初選，總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌紛紛在臉書發文呼籲黨內團結。民進黨20日中常會後宣布，蘇貞昌加入協調小組，蘇貞昌22日受訪時表示，事情的轉圜與圓滿不一定是應該怎麼樣，而是競爭者都該展現風度。

民進黨發言人周江杰20日轉述中常會結果，「會中通過增聘2020大選提名策略小組顧問三名，包含總統府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌、立法院黨團總召柯建銘，共同參與協調工作，全力溝通協調產生提名候選人，促進黨內和諧團結，全黨團結一致，贏取我們未來選戰順利。」

加入協調工作，蘇貞昌22日受訪時表示，「我是行政院長，做好政務是執政對人民應該有的責任，只有把執政做好成績，才能讓執政延續，民進黨是有制度的政黨，現在制度走到協調，就好好協調，希望做出有智慧的決定，圓滿的結果，我想這是支持者的期待。」

記者追問「有所轉圜」是不是協調的方向，蘇貞昌說，事情能轉圜是大多數支持者的期待，只有轉圜才能讓事情圓滿，他強調，「民進黨的圓滿不一定應該是怎麼樣，應該是兩邊都能接受，競爭者都能有風度，展現民進黨的風度，這也是很圓滿」。

身為蔡英文任命的行政院長，是否會支持小英連任，蘇貞昌說，「我是行政院長，好好把政務做好，也是執政對人民的期待，做好政務執政才能延續」。

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）