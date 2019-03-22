台商遭滲透扮共諜刺探蔡英文國慶文告　二審判刑4月

▲高等法院將2名被收買的台商判刑。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中2名台商楊谷駿、黃元榆受大陸情治人員滲透，在2016年蔡英文總統上任後，刺探她首度國慶文告，並打電話給多位商界聞人鄭丞宏，遭鄭拒絕後，報警處理。一審法院依照違反《國家安全法》將2人均判刑4月。案經上訴，高等法院二審仍將2人判刑4月，均得易科罰金12萬元。可上訴。

判決指出，楊、黃2人在大陸經商多年，因緣巧合下結識大陸公職人員，在經過多次飯局後，接受對方招待到東南亞旅遊。這時突然有情治單位人員希望能事先取得蔡英文當選總統後，第一次的國慶演講文稿，2人討論後，由黃元榆在2016年10月7日、8日，兩度打電話給獅子會友人鄭丞宏，希望透過鄭男的關係在演講前夕拿到國慶文告，並轉交給大陸情治人員。

鄭男拒絕後，認為事關重大，因此報警處理，檢警單位循線逮捕楊黃2人。檢方調查時還發現，2人還還遊說退役將領赴陸旅遊，遭國安單位盯上，先前就被士院依違反國安法中的發展組織，分別判刑8月、9月，緩刑3年。檢方因此針對2人犯行，再度提起公訴。

一審法院審理時，2人否認犯案，辯稱鄭男並非政府要員，不可能接觸到機密文件，沒有造成危險，不應處罰。但一審法院認為，鄭男在商界關係良好，他的女兒婚禮上，包括蔡英文、蘇貞昌、吳敦義、宋楚瑜等和多位總統幕僚都親自出席，足以顯示鄭男在政界也有影響力，若非他斷然拒絕，楊、黃2人很有可能拿到講稿。一審因此認定有罪，判刑4月。

案經上訴，高等法院二審審理後，也採信一審見解，認定2人有罪，仍處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

