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社會 社會焦點 保障人權

騎士假裝配合攔檢　突狂奔包包丟菜園...搜出K他命毒咖啡

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▲員警在朱男的身上及丟棄的背包裡，起出Ｋ他命6包及毒品咖啡包71包。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方在朱男的身上及丟棄的背包裡，起出Ｋ他命6包及毒品咖啡包71包。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗警察分局鶴岡派出所19日凌晨執行巡邏勤務，行經公館鄉台6線時，發現1名朱姓男子（20歲），邊騎車邊講電話，形跡可疑，遂趨前攔檢盤查，不料朱男假裝配合檢查，將側背包從置物箱拿了就跑，警方追逐了近百米，才將朱男制服，共起出K他命6包及安非他命混合咖啡包71包，全案依違反毒品危害防制條例將朱嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

▲▼朱男佯裝配合警方盤查，打開置物箱後，拿了包包就逃跑，並將側背包丟至菜園，追逐百公尺後還是被警方制伏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼朱男佯裝配合警方盤查，打開置物箱後，拿了包包就逃跑，並將側背包丟至菜園，追逐百公尺後還是被警方制伏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼朱男佯裝配合警方盤查，打開置物箱後，拿了包包就逃跑，並將側背包丟至菜園，追逐百公尺後還是被警方制伏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，朱男遭盤查時，還一度佯裝配合警方，於開啟機車置物箱供警查看時，朱男迅速將置物箱內側背包取出後，隨即拔腿往對向車道狂奔，並將包包往路旁右側菜園丟棄，但仍不敵員警迅速追緝，最後遭壓制逮捕，員警在朱男身上起獲毒品愷他命2包，於丟棄在菜園內側背包內起出毒品愷他命4包及毒品咖啡包71包，共計起獲三級毒品愷他命6包、安非他命混合咖啡包71包，並於警詢時坦承持有及吸食毒。

苗栗分局分局長江建宏也提醒民眾，新興毒品混入咖啡包或茶包內，或製成軟糖等型態，吸引好奇的青少年食用，也呼籲年輕朋友別輕易接受來路不明藥物，勇敢地向毒品說不，青春原本多采多姿，勿讓毒品腐蝕青春的生命。

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關鍵字：苗栗,毒犯拒檢,丟包

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