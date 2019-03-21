「若再打願遭雷劈」女友化身人肉沙包　男不爽就動手還寫11次悔過書

▲男不爽就動手打女友，女友忍無可忍拿著11封悔過書提告。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

突發中心／台北報導

台北市一名吳姓男子脾氣暴躁，與黃姓女友交往後經常動手打她，交往8年就動手打到對方到醫院驗傷次數高達12次，還寫下今後不在動手，否則「願遭雷打」等11次的悔過書。不料吳男事後卻沒有因此悔改，仍然繼續動手，黃女忍無可忍提告，高等法院21日判吳男須賠償半間套房的價值約202萬餘元給黃女。

判決書指出，吳男與黃女2007前開始交往，但吳男脾氣暴躁，稍有不順就會對黃女拳腳相向，但只要動手後吳男都會道歉，還曾寫下11次的悔過書，內容還曾提及若在動手，則願意將名下一間套房的一半產權給對方。然而，吳男就算寫下多次悔過書，但仍不改惡習，依舊對黃女動手，黃女忍無可忍決定提告。

法院勘驗吳男所寫的悔過書，內容包括「本人吳XX，自今日起不再打黃XX小姐，如有的話願遭雷打」、「本人從今天起絕不再打黃玲玲小姐，如再犯我是王八蛋不是人」、「從今如再無故打你黃XX，我願把XX路XXX號X樓之X之房屋過戶給黃XX小姐，絕不後悔」。

吳男庭訊時否認毆打對方，他主張悔過書內容是寫「無故毆打」才要給對方半間套房，但黃女的12張驗傷單中只有一次是他打的，其餘的11次與他無關，且那一次並不是「無故」，而是因為對方拿著空調遙控器砸向他，2人發生推擠而造成的。

然而，吳男說法不被高院聽信，高院透過悔過書內容研判，吳男曾多次「無故」動手，因此依照悔過書內容判他須給付半間套房的價值約202萬元給黃女。全案可上訴。

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