網路世代普遍詞窮 遇好笑事只會說：「哈哈哈」！

▲大陸的網路世代越來越辭窮？(示意圖／翻攝自大陡網站)

大陸中心／綜合報導

網路讓人辭窮？大陸一項調查顯示，76.5%的受訪者感覺自己的語言詞彙貧乏，約7成受訪者歸因於網路時代要求更直接簡單的表達方式。受訪者說：「有時候腦子裡想一件事情，卻無法很俐落的說出來」、「遇到好笑的事情只會說哈哈哈。」

《中國青年報》的「社會調查中心聯合問卷網」對2002名受訪者進行的上述調查顯示：76.5%的受訪者感覺自己的語言愈來愈貧乏。受訪者認為年輕人語言貧乏的表現是：「基本上上不會使用詩句」佔61.9%。「不會吏用複雜的修辭」佔57.6%。

被問到背後原因時，70.9%的受訪者認為是由於網路時代要求更加直接和簡潔的表達方式，65.4%的受訪者歸因於網路讓所有人同質化，缺乏個人特色。

福州市蔡姓中學老師說：「現在無論描述什麼東西還是事件，「我都是用同樣的方式去表達。隨著媒介的更新，例比看到美景，你會立即把它拍下來。如此一來讓人們更不會去思考怎樣創造新的表達方式。」

「中央美術學院」美術系的一名學生說，漢語裡有豐富的詞彙供人們表情達意，但現在很多都已被簡化，例如大家遇到好笑的事情只會說：「哈哈哈！」

西安「交通大學」電氣工程學院梁姓大學生則說，他常常不自覺的複製別人說的話，「有時候腦子裡在想一件事，卻無法很俐落的說出來。」

「復旦大學」中文系教授申小龍表示，網路創造了大量的新語彙，但網路語言的流行也在簡化語言，讓語言使用產生惰性。網路語言雖然是最能代表這個時代的表達方式，也代表整個網路文化傳播的特色及傳播方式，但也要努力用差異化的語言表達獨特的感受、練習使用語言的能力。

這次調查的受訪者年齡分布以1980年後出生的「80後」居多，佔54.8%。其次是90後佔24.1%、70後佔13.9%、60後佔4.6%。7成以上受訪者學歷為大學畢業。