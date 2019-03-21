台北中午飆32.5℃！創123年「最熱春分」　明起有感降溫

▲123年來最熱春分，台北飆出32.5℃。（圖／資料照／ETtoday）

記者嚴云岑／台北報導

今（21）日是二十四節氣中的春分，受到偏南風影響，各地高溫都來到30度以上，最熱的地方在高雄市月眉測站，下午1點時飆出了35.9度的高溫；台北測站也測出32.5度，創下1986年以來春分最高溫紀錄。氣象局分析，台北高溫發生原因主要受到南風到西南風影響，把南邊較熱的空氣往北部帶，加上天空晴朗無雲，才會讓溫度創新高。

氣象預報員陳伊秀表示，今天各地都是晴到多雲的天氣，自動測站測得的高溫前3名分別為高雄仁武測出35.9度、屏東三地門35.1度與台南玉井鄉34.9度。嘉義站也在中午測出32.5度高溫。

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不過，陳伊秀也提醒，好天氣只維持到今天，22日受到東北季風南下影響，北台灣會驟降10度，北台灣清晨仍有24度，但會逐漸降溫，白天會落在21、22度左右，但中南部中午仍有28至30度高溫，東部也有26至28度。

▲氣象局公布降溫圖表。（圖／翻攝氣象局臉書）

根據氣象局下午5時最新預報，隨著晚間鋒面接近，馬祖將轉為有短暫降雨的天氣，22日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；臺灣中部以北、東半部、澎湖、金門、馬祖地區及南部山區有短暫陣雨，其他地區為多雲。今、明兩天澎湖、金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象達人彭啟明也在臉書表示，目前這一道鋒面雲系已經越過長江流域，快速地往南，預計周五凌晨，東北風就會抵達台灣北部，整個環境就開始大轉變，溫度大幅下滑是這波首要觀察重點，預計周五是降溫的幅度，周六日清晨較低溫，下看到15-16度，空曠地區可能降到14-15度，和今天的落差相當大，這樣的溫差變化是屬於讓身體很不舒適的天氣，感冒、心血管疾病、關節炎的朋友一定會很有感，提醒您要提高警覺，冬裝還是要準備一下，要特別注意年長者的健康。