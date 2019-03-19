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連3天飆30度！　周五「夏天→冬天」北台狂降10度周末濕冷16度

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▲▼吃冰淇淋,吃冰,降溫,夏日,高溫,夏天,炎熱,天氣,中暑,烈日,紫爆。（圖／記者季相儒攝）

▲未來幾天很有夏天感覺，但周五又會回到「冬天」，請民眾注意天氣變化。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，周三（20日）、周四（21日）西半部高溫有機會超過30度，但周五（22日）鋒面通過及東北季風增強，北台灣高溫剩下20度，和前一天相比有近10度的落差，「一個像夏天一個像秋天」。氣象局預報，屆時北部低溫只有16度。

氣象局說，今天（19日）水氣減少，各地大多以多雲到晴的天氣為主，剩下東半部仍有局部短暫陣雨；溫度方面，白天高溫和18日類似，北部及東半部約25到27度，中南部則可以來到28到30度，但早晚仍有涼意，各地低溫約17至21度，中南部日夜溫差較大。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今僅東半部有雨。（圖／氣象局／下同）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周三、周四天氣將明顯回暖，白天各地高溫普遍都在27到30度，西半部甚至有機會超過30度，很有夏天的感覺；這兩天各地也大多為晴到多雲，只有午後山區有局部短暫陣雨。

氣象局表示，周五鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為有短暫陣雨的天氣，北台灣氣溫將明顯下降，高溫剩下20度上下，和周四相比有近10度的落差，其他地方也有3到6度左右的降幅。氣象局提醒北台灣的朋友周四、周五一個像夏天一個像冬天，請留意這兩天天氣明顯的變化。

氣象局預報，周六（23日）受東北季風影響，北部及東北部整天偏涼冷，其他地方早晚也將轉涼，水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨；周日（24日）、下周一（25日）水氣減少，不過北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴；下周二（26日）至下周四（28日）在迎風面北部及東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▼周五鋒面通過及東北季風增強，北部高溫和前一天相比狂降近10度。

天氣圖。（圖／氣象局）

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連3天飆30度！周五「夏天→冬天」北台狂降10度周末濕冷

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