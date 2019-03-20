全台飆30°C再熱一天　周五鋒面+東北季風虐...北台「降10°C」秒回冬天

▲好天氣剩1天，周五鋒面+東北季風影響，北台灣高溫急降近10度。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

好天氣再一天！氣象局指出，周四全台天氣大多仍為晴到多雲，預測各地高溫達29至32度，相當舒適溫暖甚至有些熱。不過，周五受到鋒面通過加上東北季風增強影響，北台灣高溫驟降將近10度，其他地區也會有2至4度的降幅，提醒民眾要留意這2天的溫度變化。

氣象局預報員顏增璽指出，周四各地天氣也相當穩定，各地高溫可達29-32度，台北今（20）日高溫達到30.9度，創下該測站今年第二高溫紀錄，周四估可達31度，有機會創今年新高溫。

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▲台北周四高溫飆31度，周五急降剩22度，濕涼感受明顯。（圖／中央氣象局）

不過，周五鋒面通過加上東北季風增強，北台灣明顯轉涼，跟周四相比，高溫一口氣降8、9度，中南部也會略降2-4度。在降雨部分，由於水氣增多，周五下半天到周六上半天，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為有短暫陣雨的天氣型態。

▲鋒面加東北季風影響，周五中部以北、東半部地區及南部山區將轉為有短暫陣雨天氣。（圖／記者林敬旻攝）



周六、周日2天，清晨受東北季風影響，北部及東北部整天涼冷，低溫15度，其他地方早晚也將轉涼，低溫約16-18度；在水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區仍有局部短暫陣雨。

要到周日白天起（24日至27日）東北季風逐漸減弱，北台灣氣溫略微回升；水氣也減少，不過北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。